(VIDEO) Exviceministro de Deportes denuncia PRM no cumple promesas de campaña a ese sector

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exviceministro de Deportes, Soterio Ramírez denunció que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha cumplido con con las bondades que prometió durante su campaña en beneficio del sector deportivo, asegurando que en su momento esos augurios fueron una motivación para sus integrantes.

“El PRM prometió que inmediatamente llegara al gobierno cada uno de los atletas exaltados al Salón de la Fama antes del 2019, iban a recibir a través de la Ley 85-99 la pensión completa que le corresponde de cinco salarios mínimos, y no le ha dado nada”, declaró.

Ramírez emitió sus consideraciones en una entrevista realizada por Nelfis Stapleton, Pedro Vicioso, Jonny Pujols y Vladimir Bencosme, en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 23:13).

Ramírez quien ingresó al templo de la inmortalidad deportiva dominicana en el 2020, manifestó también su preocupación por la falta de apoyo en formación de los deportistas en República Dominicana.

“Después que Marileidy Paulino ganó la medalla van a un programa de radio muy popular y le preguntan al entrenador que si le están pagando bien y el responde no, yo tengo desde diciembre del 2020 y no he sido contratado, yo estoy dándole práctica, pero yo no recibo un solo centavo”, narró.

En ese sentido, denunció que no es posible que un atleta que ganó dos medallas para el país, el Ministerio de Deportes no haya podido contratar el entrenador que la ayudó en el proceso de formación.

El inmortal del baloncesto indicó que la República Dominicana cuenta con técnicos muy capacitados, que podrían brindar una dedicación extraordinaria para desarrollar cualquier atleta si fueran tomados en cuenta, sin embargo, externó que son obviados por las autoridades competentes.

“Nosotros cuando estábamos en la Secretaría de Deportes no hacíamos a un lado a ningún técnico”, aseguró Ramírez, al calificar como una práctica peligrosa poner en juego la preparación de los deportistas.

En otro orden, Ramírez exhortó a las autoridades a ir en auxilio de los atletas que en esta época no tienen los recursos para celebrar con su familia la Navidad, al tiempo en que expuso que son muchos los deportistas que hoy no tienen con qué comer.

