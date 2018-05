(VIDEO) Extranjero denuncia ex novia y su familia le propinaron paliza en Santiago

Extranjero denuncia ex novia y su familia le propinan paliza en Santiago EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un hombre de nacionalidad estadounidense denunció este martes que su ex novia y los familiares de esta le propinaron una paliza, en un hecho ocurrido en el sector Gurabo de esta ciudad. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 15, 2018 at 1:25pm PDT