(VIDEO) Exregidora asegura no inclusión de mujer en política sigue presente en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada y exregidora del Distrito Nacional, Thania Báez, declaró ayer lunes que las mujeres han logrado muchos avances en distintos ámbitos de la vida social y también cuentan con muchos instrumentos legales en beneficio de sus derechos, pero a pesar de ello, en el país y el resto del mundo sigue presente la no inclusión de la mujer en el ámbito político.

“Ahora bien, dista mucho los términos formales de los términos reales de lo que vive la mujer del mundo y de la cual no escapa la República Dominicana”, manifestó.

Báez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Ely Encarnación y José Díaz, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 35:35).

Destacó que en términos legales el país cuenta con la Constitución del 2010, que es inclusiva y establece el principio de paridad, además de un sin número de leyes de régimen electoral y de partidos políticos que también tienden a ese principio, pero dijo que en el marco político real está muy de manifiesto la no inclusión de la mujer dominicana.

“Si nos vamos al marco de la participación política de la mujer, ahí real y efectivamente es que más se manifiesta lo que es la no inclusión de la mujer. Por ejemplo, lo acabamos de ver en el pasado proceso electoral, en el Senado, de 32 senadores sólo hay 4 mujeres”, señaló.

Resaltó que en el término municipal es donde más se cumple el proceso de paridad, pero por lo general las mujeres ocupan posiciones importantes en un segundo lugar, como el puesto de vice síndicas.

“Ahí sí podemos decir que la paridad se cumple porque hay un régimen de consecuencia que la Junta Central Electoral lo hace aplicar”, aclaró.

Agregó que existen muchos desafíos pendientes y se debe partir de los niveles de marginalidad que hay en el país contra la mujer.

En ese sentido, expresó que si las leyes no son taxativas para que las mujeres sean incluidas, las féminas siempre estarán en un segundo plano en el ámbito político y no existirá una verdadera democracia en el territorio dominicano.

“Debo decir que no existe democracia en un país, y me puedo referir a República Dominicana, donde no hay una inclusión real de la mujer. En los objetivos de desarrollo del milenio se habla que está íntimamente ligado a la democracia la participación de la mujer”, sostuvo.

Indicó que para una inclusión real del sexo femenino en los partidos políticos, debe darse una renovación en las organizaciones políticas, y para ello, recalcó que las leyes deben ser taxativas y tener régimen de consecuencia, pero también, órdenes directas a la Junta Central Electoral para que hagan cumplir que en los partidos políticos incluyan en sus listas la participación real de la mujer y así pueda acceder al poder político.

Por último, invitó a la mujer dominicana a “seguir capacitándose cada día, que logren insertarse en la cúpula de dirección de los partidos políticos para poder acceder a los puestos de elección popular como en el Congreso Nacional, las Alcaldías y los Distritos Municipales donde también participen de la toma de decisiones”.