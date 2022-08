(VIDEO) Expresidente DNCD se auto incrimina y admite ultimó al comunicador Duncan; da su versión del incidente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se auto incriminó y admitió haber dado muerte al comunicador Manuel Duncan, tras haber sostenido una discusión.

Alburquerque Comprés le dio su versión sobre el incidente a la periodista Prenia Almonte, para el programa Luz y Sombra, a quien le explicó que el occiso le dio “una trompada” y una patada en el costado.

“Supuestamente a él dizque le cayó Kétchup en la camisa o en el t-shirt, él me vio riendo y entendió que me estaba burlando de él (…) fue una agolpeada que me dio”, dijo.

Añadió que fue al lugar a comprar dos hot dogs, porque le había dado hambre.

“Cuando yo me iba, o sea me voy, este tiguere viene sin yo hacerle nada (…), yo le estoy diciendo señor, pero ¿Qué le pasa, por qué me agrede?”, dijo el vicealmirante retirado, al tiempo de indicar que Duncan andaba con varias personas más, pero no sabe cuál de ellas fue quien se lo quitó de encima y luego lo agarra para que el occiso se vaya.

“Yo lo que quería era irme para mi casa, pero volvieron y perdí la razón”, indicó y señaló que “hay que enfrentar a la justicia, lamento mucho lo de mis hijos”, sostuvo el confeso culpable de la muerte del comunicador.

Se recuerda que Alburquerque Comprés, fue designado el 18 de enero del 2019 como presidente de la DNCD por entonces presidente de la República Danilo Medina, en sustitución del mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, quien había renunciado al cargo.

Alburquerque Comprés estuvo en el puesto hasta el 19 de agosto del 2020, cuando lo sustituyó el actual presidente de la DNCD.

Sobre el hecho

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes, en el parqueo de Rico Hot Dog ubicado en la Rómulo Betancourt esquina Núñez de Cáceres, Santo Domingo, donde presuntamente Ducan se derramó Kétchup en la vestimenta y pensó que el vicealmirante retirado se estaba riendo de él, por lo que supuestamente le propinó una trompada.

Un video que circula en redes sociales, muestra el momento en el que el comunicador se esconde y trata de sorprender al hombre que lo perseguía con un arma de fuego en mano.

En el instante que llega la persona, que en horas de la noche se rumora se trata de Alburquerque Comprés, entonces Tavárez Duncan se le abalanza encima, pero falla en el intento, su verdugo fue más rápido con el gatillo de su arma y le dispara antes de que su víctima logre caerle arriba: el disparo hace caer al comunicador inmediatamente.

Según las imágenes del clip, el victimario no se conforma con haber acertado en el tiro y que Duncan cayera al suelo, antes de huir realiza otro tiro en la espalda de la víctima.

