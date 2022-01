(VIDEO) Expresan preocupación ante posible venta de terrenos Autódromo Las Américas 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Club Dominicano de Corredores de Dragueo, Melvin Beras, expresó preocupación ante la posible venta de los terrenos del Autódromo Internacional de Las Américas, dado que el país no cuenta con otro lugar para que los corredores puedan practicar deportes de velocidad.

“La situación que tenemos en el autódromo es la posible venta de los terrenos, no hay otro autódromo en el país, no tenemos más lugares donde practicar, y a la hora que el autódromo se venda las disciplinas que están ahí no van a tener dónde practicar el deporte de la velocidad”, declaró.

Beras manifestó su inquietud junto a Víctor Ortega en una entrevista realizada por Keven Rodríguez y Pedro Jiménez en el programa “Con el Tanque Full”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 07:53).

En ese sentido, el dirigente del Club de Corredores solicitó al Estado intervenir el sector automovilístico, tras considerar que, de concretizarse la venta de los terrenos, muchas familias que dependen de las actividades deportivas realizadas en el autódromo quedarían desamparadas.

“La economía, que dependen de ella son muchos mecánicos, pintores, empresas de lubricantes, empresas de combustibles, los electricistas, todos ellos van a tener problemas porque viven de eso”, expresó.

Beras aclaró que, aunque el circuito no es propiedad del Estado dominicano, este brinda la oportunidad a los corredores de prepararse, practicar el automovilismo y otros deportes relacionados a la velocidad, lo que ha disminuido en cierto modo las carreras clandestinas que con frecuencia se realizaban en el país poniendo en peligro la vida de los peatones y conductores.

“En casa ajena no manda nadie, ellos tienen su autódromo, y lo están vendiendo, pero el problema es que es el único que existe en el país, no tenemos más lugares dónde practicar”, insistió.

Además, los dos miembros del club denunciaron que las pistas en este momento no tienen iluminación debido a que desaprensivos penetraron a la propiedad y cargaron con los cables del tendido eléctrico y las luces, lo que según su versión, resulta ser algo inquietante, porque el deporte automovilístico se ha convertido en una marca país y por tanto, debe ser atendido por las autoridades.

