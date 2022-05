(VIDEO) Exponente urbano Peter Acobes: “Existe un público para cada tipo de letra”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente de origen puertorriqueño Peter Acobes “El Veterano”, manifestó que las letras de las canciones son algo muy personal de los artistas, porque aunque muchos las critican siempre va existir un público para cada tipo de letra.

“Es algo muy personal lo que el artista quiere escribir y plasmar, hay artistas que le gusta comprar letras, yo no estoy opuesto a eso, yo pienso que todo eso es algo muy personal, a mí no me gusta mucho la controversia, pero yo sé que eso en algún momento se va dar, siempre habrá un público para cada tipo de letra”, externó.

En una entrevista realizada por Reymon Moreta en el programa “La Embajada”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Acobes puntualizó que aunque las letras que lo caracterizan son románticas y limpias; sin embargo, indicó que sus próximas producciones vendrán un poco más subida de tono, tras adelantar que el nombre su nuevo sencillo será “Panti”.



De igual forma, narró que de una inspiración de media noche surgió su más reciente producción musical “Universitaria”, como una forma de apostar a la sensualidad, lo romántico y los ritmos contagiosos.

“La musa a mí me llega en un momento inesperado, no le puedo poner un sello, puede ser bañándome, puede ser en el carro, hasta cuando estoy siendo atendido por el doctor me pongo a escribir, es como que cuando llega ahí uno escribe”, contó.

Tras referirse a la a su vista a la República Dominicana, el exponente declaró que desde su punto de vista, percibe ambas islas como dos territorios muy parecidos, tanto en cultura, gastronomía y música.

“Yo pienso que las dos islas son bien parecidas, estamos en el Caribe somos como hermanos, pero yo pienso que la única diferencia entre Puerto Rico y República Dominicana es que en Puerto Rico todo es más compactado y más pequeño y en la República hay más espacio”, expresó.

También, comentó que le encanta la música que los urbanos dominicanos están haciendo en especial la de Braulio Fogón, El Nene la Amenaza y otros exponentes del arte urbano.

En ese sentido, lamentó la situación por la que está atravesando el Rochy RD y aseguró que tenía una colaboración pactada “con el alcalde” que quedó pendiente, tras puntualizar que por tratarse de un tema muy sensible prefiere no emitir juicios de valor respecto al caso.

