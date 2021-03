(VIDEO) Exponente urbana Winnifer revela que no se veía dedicándose a la música

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante y compositora de música urbana, Winnifer, reveló que en un principio fue muy difícil para ella aceptar que todas las cualidades que veía en sí misma, y las ramas por las cuales se inclinaba estaban relacionadas al arte, debido a que siempre soñaba con ser ingeniera.

“Yo me mantuve escribiendo desde que era muy pequeñita, incursioné en el modelaje desde los siete años y siempre estaba haciendo algo, pero yo lo veía más como un pasatiempo, no me veía dedicándome a eso de adulta”, explicó.

Winnifer emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la psicóloga Laurie Peña, en el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 26:30).

Indicó que fue a los 18 años cuando decidió incursionar en la música, y realizar trabajos que más adelante junto al apoyo de su familia, le dieron la confianza que necesitaba para dedicarse de lleno a su carrera como artista con la que hoy día dice se siente muy comprometida.

“Ahora estoy comprometida con mi carrera y conmigo misma, con cumplir mis metas y con ser la persona que yo siempre quise ser”, manifestó.

Winnifer ha llegado a tener colaboraciones con artistas locales como el intérprete cristiano Natan “El Profeta”, con el cual grabó el tema titulado “Amor perfecto” y también ha llegado a trabajar con El Lápiz Conciente, aunque la canción todavía no ha sido lanzada.

Señaló que más adelante llegarán muchas colaboraciones con otros artistas locales e internacionales, y destacó que uno de sus sueños es llegar a grabar junto a la también cantante urbana Melymel.

“Ella sí que ha sido una de mis inspiraciones como artista, además que físicamente me siento identificada porque somos las dos ‘bocuas”, manifestó entre risas.

Por otra parte, expresó que está en su mejor momento porque ha decidido vivir cada día de su vida como si fuera el último.

“Yo siento que cada día es el mejor día, porque hace un tiempo decidí que ese es el mejor modo de vida que puede tener una persona”, reveló.