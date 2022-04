(VIDEO) Exponen niños pierden interés por las matemáticas a partir del tercer grado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El matemático Primitivo Acosta-Humánez reveló que a través de los años y en consecuencia la experiencia que viene con ellos se pudo percatar de que a todos los niños les gusta la matemática hasta que llegan al tercer grado de primaria, y esto se debe a que en ellos se produce una transformación que los hacen desmotivarse, y dejan de realizar las operaciones o de aprender sobre ellas.

El docente sostuvo que llegó a esta conclusión luego de trabajar durante un tiempo con investigadores de alto nivel con las tesis de algunos estudiantes y a través de ellas se pudo dar cuenta de las falencias que presentaban los universitarios, mismas que en ese momento atribuía a problemas en la secundaria.

“En los últimos años yo me he dedicado a trabajar con investigadores de alto nivel para trabajar con tesis y no tenía presente las falencias que podrían tener las falencias. Cuando llegué a la República Dominicana me ofrecí como voluntario para ser entrenador de las olimpiadas de matemáticas desde tercer grado de primaria hasta cuarto de secundaria”, expresó.

En una entrevista realizada por Nelfis Stapleton y Jhonny Pujols en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Acosta-Humánez sostuvo que una de las falencias del sistema en general en América Latina es que al profesor de primaria no se le tiene el mismo respeto que al maestro de secundaria.

(Ver declaraciones).

“Una de las falencias del sistema en general que yo he encontrado es que al profesor de primaria no se le tiene el mismo respeto que al profesor de secundaria y en algunos casos se les paga menos que al profesor de primaria. Entonces, para mejorar la calidad de la educación será dotar de motivación al docente de primaria”, explicó.

Manifestó que en muchos países de la región un profesor que se somete a un concurso de oposición no debe ser docente de formación académica en esa misma área, sino que puede ser un abogado, un ingeniero o alguien que al pasar al concurso tiene acceso a enseñar.

Asimismo, aclaró que por lo general las personas temen a lo desconocido y en el caso de las matemáticas pasa lo mismo, debido a que mucho le temen porque nunca han tenido contacto directo con ella y agregó que en otros casos los padres transmiten su temor a los infantes.

“Normalmente se teme a lo desconocido, cuando uno conoce bien algo uno le tiene temor. En el caso de las matemáticas hay mucha gente que dice que la matemática es fea, pero es porque no han tenido contacto directo con ella, porque todos saben que no hay cosa más gratificante que saber hacer un ejercicio, cuando no lo sabes hacer y lo resuelves presentan una satisfacción impresionante”, consideró.

República Dominicana

Volcando el tema al ámbito nacional Acosta-Humánez ilustró que aunque la República Dominicana ha avanzado mucho en la enseñanza de las matemáticas , todavía hay aspectos coyunturales que hay que mejorar para seguir mejorando.

“El docente de matemática de primaria, secundaria y en la universidades debe estar en formación constante y actualizarse con las nuevas tendencias en estrategia y didáctica de la enseñanza de las matemáticas y también los conceptos que valdría la pena incluir”, destacó.

