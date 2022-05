(VIDEO) Exponen a dominicanos bondades de la movilidad eléctrica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director técnico de la revista Vehículos Eléctricos RD, Deyvi Leonel Javier Rivera, afirmó que una de las razones por las que las personas no hacen la transición de la combustión a la electricidad, es porque desconoce los beneficios que esta brinda a sus usuarios; por tanto, habló a los dominicanos de las bondades de la movilidad eléctrica.

“Nosotros seguimos resistiéndonos al cambio y ponemos mil pero al vehículo eléctrico, porque dicen que están muy cómodo con mi vehículo de combustible, hasta que les toca llenar el tanque cuando suben los combustibles”, expresó.

En ese aspecto, indicó que tener un vehículo eléctrico significa contra con una estación de combustible en la casa; por lo que para los usuarios no es necesario salir a recargar, sino que esto estaría incluido dentro de la rutina diaria en el hogar.

En una entrevista realizada por Yannerys Paulino, José Pérez, María Elena Antigua y Brinio Batista el programa “El Mundo Hoy”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Javier Rivera informó que los motores eléctricos no necesitan de ningún tipo de combustión y eso hace posible que la probabilidad de que estos fallen es muy baja.

“El vehículo eléctrico no tiene aceite, ni filtros, ni correas, ni bugías, ni alternador, ni mofle, por eso necesita muy poco mantenimiento, porque tiene gomas, y eso sí necesita mantenimiento, pero no es rutinario, o sea tu no cambias los amortiguadores cada equis tiempo, tu cambias cuando fallan y aquí hay alrededor de diez o doce talleres que son especializados en vehículos eléctricos”, puntualizó.

Tras ser cuestionado sobre cómo funcionan estos autos en lugares donde hay mucha agua, el experto explicó que en los lugares donde un propietario no entra un vehículo de combustión tampoco es bueno llevar los eléctricos; no obstante, destacó que este último es más herméticos que el de gasolina en esas situaciones.

“El de gasolina tiene una succión de aire y tiene un tubo de escape y por cualquiera de esos dos puntos que le entre agua ya el vehículo está quedado, en caso del eléctrico tú no tienes ninguna de esas dos entradas de agua y la batería y los componentes eléctricos están completamente sellados, por lo tanto es más seguro pasar un charco en un vehículo eléctrico que en uno de gasolina”, subrayó.

Sostuvo que la falta de información en la República Dominicana sobre este sector fue lo que dio origen a la revista Vehículos Eléctricos RD, con el objetivo de mostrar a la población que si es sostenible apostar a la movilidad eléctrica en el país y las garantías de la misma.

“Luego fundamos el sitio web vehículos eléctricos RD, donde es un Marketplace para que los importadores publiquen los vehículos, con precios, especificaciones y todo, pero además, tienes el mapa de estaciones de carga, tiene una calculadora de ahorro, que te permite calcular si tú te cambias a un eléctrico, cuánto te vas a ahorrar anualmente”, informó.

