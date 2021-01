(VIDEO) Expolicía dice “macuteo” se origina desde la academia de la Policía Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex miembro de la Policía Nacional, Emmanuel Jiménez, manifestó que el denominado “macuteo” que se produce en la institución se inicia desde los reclutas que ingresan a la academia de la Policía Nacional, donde los superiores le exigen el pago de un dinero diario al recluta con una cadena de pago que involucra a varios rangos.

“Los policías dominicanos son una víctima más del denominado “macuteo”, ya que este inicia desde la academia y es desconocido por los cadetes, y que el mismo se origina cuando los instructores o superiores le quitan dinero al recluta”, expresó.

Jiménez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Rafael Zapata y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Luego que este se gradúa de la academia, va a la calle a patrullar y sigue el mismo círculo. Un patrullero inicia a pie normalmente, se le acerca un superior y le dice que si quiere estar en una camioneta o motor patrullando, cuando otorga eso, al final del turno está pidiendo dinero, que tú le tienes que dar dinero”, aseveró.

Jiménez aseguró que la situación sorprende mucho a los nuevos reclutas y a los policías, ya que todos los días se les debe pagar de $200 a $300 pesos al comandante de los patrulleros.

“Básicamente ese policía, que el sueldo de por sí no le da, entonces ahora el comandante le quita y le exige $200 y $300 al final de cada turno, entonces dígame usted, a qué manda a ese policía a la calle, si cuando llega del turno usted espera ese dinero”, enfatizó.

“El comandante tiene que pagarle al capitán de la compañía, el capitán para estar ahí tiene que pagarle al mayor ejecutivo del destacamento, y ese mayor al coronel del destacamento, es una cadena que usted no puede pelear con eso cuando es serio”, explicó Jiménez, sobre cómo funciona la cadena del cobro del macuteo en la Policía.

El ex miembro de la Policía Nacional aseguró que un individuo cuando tiene ese trabajo, por no poder encontrar otra cosa, no puede ponerse en contra de este sistema ya que no puede perder su trabajo o meterse en un problema del cual no podrá salir.

“Por eso digo, muchas veces el policía simplemente es una víctima más del macuteo, y en ningún momento defiendo eso tampoco, es mi punto de vista, porque lo viví yo con mis propios ojos”, refirió.

“Esos muchachos desde la academia se les viene maltratando, nunca se les enseña disciplina sino maltratos, cuando pasan de la academia a la calle reciben lo mismo, irrespeto, inmoralidad, falta de ejemplo por los superiores”, indicó.

Jiménez, quien dijo perteneció a la promoción 105 del año 2007, expresó que un policía o militar no puede darle a la sociedad lo que no se le ha enseñado en sus años de preparación dentro de la institución.

“Ellos van a dar lo mismo que recibió, por más bueno que quiera ser el agente policial, esa es mi opinión”, agregó.

Calidad de entrenamiento policial

Al ser preguntado sobre la calidad del entrenamiento policial recibido por los agentes en las academias, Jiménez indicó que en su experiencia personal, este nunca recibió nada en referencia al tema de defensa personal y técnicas de pelea.

“Técnicas de pelea o defensa personal, no se nos enseñaron, ni siquiera a utilizar el arma de fuego, solamente que recuerde llegamos a disparar diez tiros con un revolver”, puntualizó el ex policía.

Jiménez puso como ejemplo el entrenamiento recibido actualmente en la academia de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, dijo que los miembros duraron unas siete semanas peleando entre sí, aplicando técnicas policiales, y siete semanas dentro de un campo de tiro donde dispararon al menos trescientos cincuenta veces su arma.

“Pero allá, en República Dominicana, lo que se vivió fue maltrato, no se enseñó defensas tácticas para pelear o someter alguien a la obediencia, nada de eso se enseña en la academia aunque está en el manual, pero nunca se hizo, solo fue maltrato desde el inicio”, puntualizó.

Comportamiento de policías

En lo referente al comportamiento y diálogos que deben realizar los agentes ante un eventual arresto de una persona, Jiménez dijo que no se les imparte este tipo de técnicas para calmar la situación.

“Allá en la Policía Nacional o en la academia, por lo menos cuando yo estuve, nunca se habló de eso”, dijo.