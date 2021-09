(VIDEO) Expertos plantean posiciones en torno a Fondos de Pensiones en RD

Comparte esta noticia

Por: Marolin Castillo, Joel Sardá y Sabala Yen

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Expertos en economía y leyes del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), plantearon este miércoles sus posiciones sobre el tema de los Fondos de Pensiones y la Seguridad Social, durante la disertación realizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco) y transmitida por la plataforma digital del periódico El Nuevo Diario TV.

En el panel denominado “Debates sobre los Fondos de Pensiones” participaron Matías Bosch, profesor e investigador sobre seguridad social y políticas económicas; Jaime Aristy Escuder, economista y matemático; Leymi Lora, abogada y asesora en materia Seguridad Social; Samuel Sena, presidente del Codessd, y Eddy Montás diputado de la provincia de San Cristóbal.

La moderación de la actividad estuvo a encabezada por la comunicadora Ana Mercy Otañez, quien dirigió cada una de las preguntas planteadas a todos los participantes.

Los expertos abordaron diversas inquietudes que son discutidas entre los diferentes sectores nacionales, como la posible entrega o no del 30% del dinero de los Fondos de Pensiones que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los dominicanos.

Igualmente, los expertos se refirieron a las inversiones hechas por el Estado dominicano con el dinero recaudado de las cotizaciones que cada mes se suman al sistema de Pensiones.

Leymi Lora

Leymi Lora, abogada y asesora legal en materia de Seguridad Social sostuvo este miércoles que los Fondos de Pensiones son un instrumento “importantísimo” para el desarrollo nacional, resaltando que los mismos han contribuido a mantener la economía dominicana en niveles estables.

“La garantía que te genera tener ese dinero, que está a nombre tuyo, que lo puedes gestionar también, es importante que la gente lo entienda, tú puedes garantizar tener el monto de pensión que tú deseas, en función de las aportaciones que puedas realizar”, explicó Lora.

Lora señaló que en el año 2001, a través de un pacto social entre los sectores, se logró la reforma “más importante” que ha tenido el país en materia social, que es la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y con la que se instituye el Sistema Dominicano de Pensiones.

Expuso que el dinero de los cotizantes es colocado en el mercado de valores en instrumentos financieros, que garantizan lo que es la “generación de empleos y dinamización de la economía”.

Detalló que el sistema además de garantizar una pensión por vejez, también cuenta con otros beneficios colaterales como son pensión por discapacidad y sobrevivencia.

Matías Bosch

Matías Bosch, profesor e investigador sobre seguridad social, dijo este miércoles ser partidario de que se establezca en el país un nuevo sistema de pensiones que no esté regido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ni que las personas estén sujetas a una cuenta de capitalización individual, las que dice son un fracaso.

“No regidos por AFP, ni que las personas estén condenadas a una cuenta de la miseria individual, sino administrado por una entidad neutral, de interés público y dedicado a garantizar pensiones”, manifestó.

Sugirió que ese nuevo sistema se asimile al que tiene el 90% de países del mundo, que son manejados por entes que “no estén dedicados a succionar riquezas de la sociedad y garanticen pensiones dignas”.

Sobre la iniciativa que propone la entrega del 30% de las AFP, Bosch manifestó no estar opuesto a la misma e indicó que un proyecto similar se implementó en Chile, y permitió que el desplome de la economía durante la pandemia no fuera “tan grave”.

“La entrega de los fondos fue lo que permitió que la caída del PIB en Chile durante la pandemia no fuera todo lo grave que iba a ser porque la gente recuperó dos cosas posibilidad de consumo y pagar deudas”.

Samuel Sena

Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), manifestó que República Dominicana debe de abocarse a una reforma del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) asegurando que de darse este paso se producirán mejoras considerables para la sociedad en general.

“Siempre hay oportunidad de mejoras y estamos en el mejor momento para hacerlo, porque incluso el Poder Ejecutivo ha sometido este tema a los procesos de discusión y de reformas ante el Consejo Económico y Social, y aquí estamos para ello”, consideró.

Sostuvo que lo verdaderamente injusto en el país, es que durante toda la vida las personas hayan trabajado y no reciban sus cotizaciones, indicando que en algún momento hay que modificar el sistema de pensión dominicano.

Sena dijo que no todo el sistema de pensiones es malo y que tiene “mucha capacidad de mejoras”, y que no es como muchos dicen de que son mafias, poco transparentes y que no invierten en el sistema de pensiones.

Educar sobre pensiones

Igualmente, indicó que a la población dominicana se le debe hablar claro sobre en qué consiste el sistema de pensiones, y sobre cómo se invierte el dinero que gestionan las AFP.

Eddy Montás

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Eddy Montás, que las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), no le han explicado al país hacia dónde se dirige el dinero de los cotizantes, razón por la cual dijo sufren una crisis de legitimidad en la sociedad dominicana.

“Yo creo que las Administradoras de Fondos de Pensiones han tenido una situación o problema durante 21 años, que no me explican qué han hecho, eso ha provocado una falta de legitimidad social hacia este sistema de pensiones en la República Dominicana”, dijo.

Igualmente, Montás cuestionó el por qué no se buscan los mecanismos para que dentro de la reforma de la Ley de Pensiones se hagan los ajustes necesarios, para tener una mejor pensión.

Expresó que como miembro de la comisión bicameral que estudia las modificaciones a la Ley 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social en el Congreso, le ha correspondido recorrer el país donde en las vistas públicas los ciudadanos realizan propuestas más acabadas que muchos expertos.

Señaló que para entregar el 30% de los fondos el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, sometió una ley transitoria que fue firmada por 112 diputados.

Jaime Aristy Escuder

El economista y matemático, Jaime Aristy Escuder, desaprobó que en República Dominicana se retorne a lo que es el sistema de reparto porque lo considera “inviable”, y además se opuso a que se entregue a los trabajadores dominicanos el 30% de su acumulado en las cuentas de capitalización individual de los Fondos de Pensiones.

“No pongas tu futuro previsional en manos de políticos, ¿sabes por qué?, porque un sistema de reparto es totalmente discrecional, ¿qué significa eso?, que puede llegar el momento donde te toque tu pensión y te digan como los cañeros o como a los maestros ‘no hay recursos’, expuso.

En cuanto a la iniciativa que busca entregar el 30% del dinero de las AFP, Escuder citó como ejemplo a Chile y sostuvo que debido a que se aprobó un proyecto similar en ese país, hubo un aumento del consumo de bienes no perecederos, lo que contribuyó a la depreciación de la moneda y a que aumenten las tasas de inflación.

“Más de la mitad de la entrega de lo que es el incremento de la tasa de inflación en Chile se explica por la entrega del 30%”, dijo al tiempo en que citaba un informe del Banco Central chileno, y el que habla de las consecuencias de la entrega de los fondos de pensiones.

