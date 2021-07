(VIDEO) Expertos en seguros recomiendan asegurarse previo a cualquier contingencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los expertos en seguros Reina Díaz y Félix Correa resaltaron la importancia de que las personas no esperen la temporada ciclónica para asegurarse y cuando sus bienes no sean afectados, porque “las aseguradoras son empresas que cubren posibles riesgos y no siniestros que están próximos a ocurrir”.

“Te aseguran en el entendido de que en algún momento tú te vas a enfermar, vas a fallecer, se te puede quemar la casa o se te puede inundar, pero nunca cuando ya el riesgo está”, expresó Díaz.

Asimismo, ambos expertos emitieron sus comentarios durante su participación en el programa “60 Minutos de Seguros”, del cual forma parte Yudelka Ramos, y se transmite por la plataforma del periódico digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 02:30).

Por su parte, Correa destacó que los seguros contra incendio cubren los daños ocasionados por fenómenos naturales como huracanes o inundaciones, sin embargo, señaló que las compañías aseguradoras no pueden otorgarlos en el mismo tiempo que ocurre el siniestro.

“Ayer viernes algunas personas nos llamaron queriendo asegurar, pero señores, en un riesgo patente tú no puedes asegurar nada, no puedes hacer un seguro de incendio, es importante asegurarse a tiempo”, insistió.

Durante el programa Yudelka Ramos también se refirió al tema y llamó a las personas a tomar conciencia y buscar asesorías sobre los planes de seguros que más les convengan para que no corran el riesgo de que sus bienes sufran daños por fenómenos naturales y no estén asegurados.

“¿Cuántas personas ahora mismo no tienen la oportunidad de tener un parqueo techado? entonces corren el riesgo de que un huracán le pueda afectar su vehículo, y además, en este tiempos de pandemia muchas personas no tienen dinero para solventar esa necesidad”, expuso.

Relacionado