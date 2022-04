(VIDEO) Experto sugiere reenfocar vigilancia vial para que Semana Santa no siga siendo para “contar muertes”  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en educación vial Luis Alba advirtió que si la República Dominicana no cambia la metodología de vigilar las carreteras, cuyo propósito principal es auxiliar y no prevenir, la Semana Santa seguirá siendo una época para contar accidentes de tránsito y en consecuencia los heridos y fallecidos.

“Yo insisto, si seguimos haciendo lo mismo vamos obtener los mismo resultados; entonces, creo que es el momento de aplicar ciertas medidas y hacer cambios en la forma de asistir, auxiliar y proteger a los vacacionistas o a los viajantes, una gran parte de las personas no va vacacionar, visitar a las familia”, sostuvo.

En una entrevista realizada por Yudelka Ramos, Félix Correa y Juan Santiago en el programa “60 Minuto de Seguro”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expuso que la mayoría de los imprevistos en las autovías son por descuido de los conductores; por lo que desde su punto de vista se podrían evitar.

En ese aspecto, valoró el trabajo realizado por los equipos de socorro y soporte vial en el país, pero agregó que para crear conciencia ayudar no es suficiente, debido a que la mayoría de los imprevistos en las autopista son por la negligencia del conductor o la falta de atención al mantenimiento de los vehículos; por tanto, manifestó que el accionar correcto debería ser brindar el apoyo, pero también multar.

“Creo que se debería evaluar cuál fue tu falla, si e quedaste por combustible, te consigo el combustible, prendes el vehículo, pero después te digo permíteme tu licencia que te voy a multar por negligencia, se te vacía un neumático y el repuesto también está vacío, te auxilio, pero también te pongo la multa, porque usted no revisó su vehículo antes de salir de viaje; es decir, yo aplaudo la comisión, pero el trabajo está por mitad, no se ha terminado “, externó.

De igual forma, subrayó que el Ministerio de Obras Públicas está realizando un excelente trabajo, porque ha destinado un cuerpo de hombres para socorrer luego de que ocurren los accidentes; no obstante, consideró que hace falta agentes previsores en las autovías, equipados de buenos vehículos y personal capacitado en ese aspecto.

“Si te vació un neumático te los desmontan ellos, si el neumático de repuesto está vacío ellos lo llevan o llaman un camión que tiene para eso, si está cerca, te reparan el neumático y preguntan cuál es tu nombre y las personas le dan las gracias, yo he visto hasta videos dándole las gracias, luego de ser auxiliados por esa comisión”, indicó.

También, sugirió una modificación a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, argumentado que la misma ya va a cumplir cinco años en ejecución; sin embargo, dijo que a pesar de no ser tan arcaica, necesita ajustarse a los nuevos tiempos y las necesidades que han surgido en la actualidad.

“En la Ley hay una serie de castigos y sanciones que no se están aplicando, no me pregunten por qué, porque los bumpers adicionales están prohibidos, pero se siguen usando”, externó.

Reiteró que en vista de que acaba de pasar la Semana Mayor, es momento propicio empezar desde ahora a de “manera más puntual a los conductores, además de considerar que el Estado debe involucrar a los jueces y los Tribunales Especiales de Tránsito, colocándolos en puntos específicos de cada ciudad.

Tras referirse a la educación vial de forma virtual, sostuvo que la República Dominicana aún no está lista para dar este paso y enfatizó que hay que tomar en cuenta otros elementos antes de dar este gran paso.

