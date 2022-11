(VIDEO) Experto sostiene el seguro full para vehículos no existe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para los propietarios de vehículos “el full cover”, es la crema innata de los seguros, pero de acuerdo con el experto en el área José Agustín Cepeda, la dolorosa realidad es que la cobertura completa no existe, y esto se debe a que, hasta el momento no se ha elaborado una póliza para costear todo lo que le puede pasar a un vehículo a lo largo de su vida útil.

“Cuando tienes un problema en las gomas, tengo que decirte que te van a pagar el 75% y el 50% si es accidental y el cliente si tú no le explicaste te va a decir: tú me dijiste que mi seguro era full y ahora me está diciendo que de esos 50, 000 yo tengo que correr con 25,000, porque no hay un seguro full como tal”, así lo explicó el experimentado asegurador.

Asimismo, sostuvo que, el término “full cover” es una expresión popular que logró posicionarse en el argot, aprovechada por las aseguradoras y aunque se cree que contempla todos los elementos del daño vehicular, la realidad es que ofrece una cobertura más amplia que otras pólizas, pero no total.

“La mayoría de los profesionales de seguros lo que vendemos es cobertura compresiva independientemente de que en algunas compañías de seguros le ponen nombres a los diferentes planes, pero en la mayoría de los casos son comprensivos”, narró.

Cepeda realizó estas declaraciones durante un conversatorio con sus homólogos Carlos Nieto, Yudelka Ramos, Félix Correa, Isaac Newton, Juan Santiago y Rafael Piña en el programa “60 Minutos de Seguros”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

¿Qué es un seguro de riesgos comprensivos?

Es una póliza que, además de las coberturas provistas por el denominado seguro Full, agrega los riesgos causados por: explosiones, terremotos, ciclones, vientos, lluvias, granizos, inundaciones, vandalismo, daños maliciosos, motines, huelgas, conmociones, civiles y objetos que caigan.

En ese sentido, el experto se mostró preocupado ante supuestas aseguradoras venden planes “inventados”, cuya cobertura es la tradicional: colisión, vuelco, incendio y robo, pero era promocionado de manera compresiva.

