(VIDEO) Experto cataloga como injusticia social no aprendizaje del inglés en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en tecnología educativa y aprendizaje de idiomas, profesor Juan Valdez, expresó que en República Dominicana el no aprendizaje del idioma ingles se ha convertido por décadas en un factor de inequidad e injusticia social, razón por la cual considera que en el mundo actual que los 2.3 millones de estudiantes del país estén condenados al monolingüismo.

Valdez dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el único partido que ha realizado una propuesta que posee rigor científico y sentido, esto luego de escuchar los planteamientos de los candidatos a la presidencia de la República durante “La Visión de los Candidatos 2020”, organizado por la Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD).

El profesor Valdez expresó sus planteamientos al ser entrevistado por Anderson Rodríguez y Priyanka Rodríguez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se trasmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Yo creo que un gobierno donde debe de enfocarse es en la escuela para que los bachilleres que salgan luego de cuatro, seis u ocho años de aprendizaje ya hayan internalizado el idioma y el inglés sea tan natural para ellos como lo es el español”, señaló.

Asimismo, alertó a los aspirantes a la presidencia a que como asociación están dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que tenga rigor científico y que se adecue a las bases de diseño curricular dominicano.

Al finalizar, indicó que el pueblo ya no puede seguir como una comunidad monolingüe, porque no podrá competir con el resto del mundo y la población no podrá alcanzar las siete competencias fundamentales que presenta el currículo dominicano.

Por: Letticia Feliz

Anuncios

Relacionado