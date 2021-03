(VIDEO) Experto automotriz considera existe necesidad de que se realice Inspección Técnica Vehicular en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto automotriz Pedro Jiménez consideró que los 10 casos de incendios de autos registrados esta semana en distintos puntos del país, son un indicador de que República Dominicana necesita que se empiece a realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV), porque “el tránsito se ha vuelto un caos”.

“Esos incendios son la muestra de que existe la necesidad de que hagamos la ITV y sé que lo está impulsando el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Rafael Arias, pero necesitamos que ya se empiece a realizarla porque se nos está haciendo un caos en el tránsito”, aseguró.

Jiménez emitió sus declaraciones durante su intervención en el programa “Con el tanque Full”, el cual conduce y produce, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 04:18).

En ese sentido, Jiménez señaló que las autoridades competentes no conocen el estado en el que se encuentran los vehículos que transitan en el país porque no tienen ningún tipo de control debido a que desde el año 2015 no se realiza la Inspección Técnica Vehicular.

“Desde el año 2015 aquí no se realiza la ITV, ¿qué quiere decir esto? que no se verifica si están en buen estado los frenos, si el sistema de escape y el motor están funcionando correctamente, si el sistema de gas y de luces están en óptimas condiciones, no se verifica”, afirmó.

Resaltó que es importante que las autoridades puedan realizar el control del mantenimiento de los vehículos porque dijo que algunas personas no se toman el tiempo de hacerlo si no hay una autoridad que se lo exige constantemente.

Aclaró que esto no es solo responsabilidad del Gobierno, sino que cada persona debe tomar las precauciones de lugar en cuanto al mantenimiento de su vehículo, pero dijo se debe “incentivar al INTRANT para que se empiece a aplicar la ITV y así contribuir a poner orden en el tránsito”.