(VIDEO) Experto asegura vetar a Claude Joseph lo fortalece, pero envía mensaje claro a comunidad internacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y analista internacional Ronny de la Rosa consideró que la decisión del presidente Luis Abinader de impedir la entrada de Claude Joseph a la República Dominicana tiene aspectos positivos y negativos, porque envía una señal clara a la comunidad internacional; sin embargo, también fortalece la imagen del excanciller haitiano.

“Creo que fue una decisión acertada, porque le estamos mandando un mensaje a la comunidad internacional, los desórdenes de Haití nosotros no estamos en conteste con eso y tenemos que sentarnos para elaborar un plan para poder intervenir a Haití”, indicó.

Puntualizó que Claude Joseph, ha hecho una vida a través de la red social de Twitter creando historias falsas de la República Dominicana, por lo que podría salir muy beneficiado con esta medida, porque haberlo vetado da a entender “que él es muy importante”.

“Claude Joseph, podría salir beneficiado, porque le estamos diciendo tu eres tan importante para nosotros que nosotros estamos vetando, por eso es que el Twitter se vende como él es Toussaint Louverture de Haití cuando realmente no es así”, emitió.

Al ser entrevistado por Aneudy Ramírez y Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, De la Rosa manifestó que el excanciller haitiano se ha encargado de agitar el odio, responsabilizando a República Dominicana de lo “que realmente tienen que resolver ellos”.

En ese orden, consideró que este mensaje que envía el territorio nacional a la comunidad internacional pueda ser tomando en cuenta y se conforme un bloque de países que intervenga a Haití, ya que entiende que los haitianos no tienen ninguna intención de resolver sus propios problemas.

“Claude Joseph representa a esa cúpula empresarial que son los responsables de lo que está sucediendo en Haití y que han querido vender que la República Dominicana tiene alguna responsabilidad, cuando realmente no es así, la República Dominicana lo único que ha hecho durante toda la historia ha sido ayudar a Haití”, narró.

Enfatizó que a “esa cúpula le interesa que continúe el caos, porque si no vamos a la historia reciente en el terremoto de 2010, la comunidad internacional donó a Haití 30 mil millones de dólares, que fueron distribuidos en supuestas ONG, entidades creadas a vapor por esos grandes empresarios y se beneficiaron de esas grandes ayudas”.

“Los grandes empresarios entienden que mientras siga el desorden, no hay una fiscalización, no hay un control, pero las ayudas siguen llegando, aunque quizás no en las mismas cantidades que antes. Entonces, si me están dando dinero por ese caos, ¿tú crees que yo voy a tener intención de resolver eso? claro que no, me estaría matando mi propio negocio y al final hay un pueblo de más de 12 millones de habitantes sufriendo las consecuencias”, emitió.

Asimismo, agregó que lo que corresponde en Haití es disolver todos los poderes del Estado y llamar a elecciones.

