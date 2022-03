(VIDEO) Experto alerta sobre el riesgo de postergar pago de seguros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en seguros Félix Correa, alertó a las personas sobre el riesgo que corren al postergar pago del seguro de sus vehículos, exponiendo que este tipo de acciones puede terminar en una no cobertura del servicio, debido a que las compañías de seguros solo tienen responsabilidad con los clientes hasta que se agote la vigencia del pago .

“Porque si usted saca una póliza de vehículo con el 25% de inicial y dura seis meses sin pagar, ya a los tres meses usted no tiene cobertura, porque ese 25% solo dura unos pocos días”, puso como ejemplo el comunicador.

Junto a su compañero Juan Santiago en el programa “60 Minutos de Seguros”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Correa explicó que la Ley de Seguros 146-02 en su el artículo 73, dice que las pólizas de seguros deben ser pagadas en su totalidad en los primeros diez días de vigencia, sin embargo, también dijo que las aseguradoras tienen la facultad de hacer acuerdos de pago de hasta 120 días.

“Las compañías aseguradoras son muy tolerantes, porque si usted hace un acuerdo de pago y en 120 días usted no lo cumple, aunque usted tenga cobertura, la compañía se la puede cancelar y devolverle la prima no consumida”, manifestó.

Enfatizó que su interés es que la población entienda que los seguros pierden vigencia igual que cualquier otro servicio que la ciudadanía puede contratar, de ahí la importancia de no descuidar su pago y renovación.

“Nosotros queremos hacerle saber a las personas que las pólizas de seguros también tienen un periodo de corte como su teléfono, porque cuando a usted le llega la factura del teléfono usted paga de inmediato, porque sabe que tiene una penalidad si se lo cortan, pasa lo mismo con el internet, con la luz. Entonces, la penalidad que usted tiene que pagar cuando a usted le cortan el seguro, significa miles de pesos”, expresó.

De igual forma, el también comunicador sostuvo que “si usted tiene un seguro full y deja de pagarlo, pero posteriormente tiene un accidente, la penalidad es que usted tiene que arreglar su vehículo y eso se puede convertir en dinero, pero de una forma bárbara”.

Además, puntualizó que en la República Dominicana las personas no tienen la cultura de asegurar su vehículo y eso es porque de acuerdo con lo explicado, las personas siempre se llevan del conocido que tiene más de 20 años conduciendo, pero nunca ha chocado; en tal sentido, manifestó que ese no es el ejemplo que hay que seguir, porque “quizá usted conduce de forma moderada, pero usted no puede controlar la forma en que conducen los demás”.

