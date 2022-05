  (VIDEO) Experto advierte seguros automovilísticos podrían subir de precio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en seguros Félix Correa advirtió que debido a la cantidad de siniestros automovilísticos existentes en la República Dominicana y en consecuencia de esto la escases en las autopartes, las compañías aseguradoras podrían aumentar el precio de en sus servicios.

“Los precios de los seguros van a subir y van a subir precisamente por siniestralidad, no tiene que ver con la inflación. Una compañía seguradora te vende la tranquilidad y yo le traspaso mi riesgo, yo corro riesgo cada vez que salgo a las calles de que me choquen y que se dañe mi vehículo; entonces todo eso yo se lo paso a la compañía aseguradora y eso tiene un costo”, manifestó.

De igual forma, agregó que “al seguro se le suma la inflación y se le suman los siniestros, que en República Dominicana son insoportables e es insostenibles; si embargo, sostuvo que gracias a que las compañías aseguradoras en el país, las mayoría tiene muchísimos años y han logrado acumulado reservas, algunas pueden solventar los choques diarios.

Correa emitió sus planteamientos Junto a YudelKa Ramos en el programa “60 Minutos de Seguros” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El profesional en el área narró que “la falta de furgones, porque de US$3,500 subió a US$ 18,000, todo eso tiene que repercutir en el precio individual de los productos y en el caso de los automóviles no es la excepción, La Colonial de Seguros público en esta semana un artículo con relación a las piezas de los vehículos a todos su asegurados que no es el momento de medir un servicio con relación a la rapidez o no de una reclamación”.

En ese contexto, planteó que la única forma de ayudar en este caso es mitigando el riesgo, e invitó a los ciudadanos a utilizar el transporte público, pero también abogó para que se extienda a todos los sectores el Metro y el Teleférico.

“Si en su casa hay tres carros y trabajan en un horario similar, procuren salir en un solo vehículo

El comunicador se expresó así, a raíz de una información publicada por el portal web Latino Insurance, donde se aseguraba que en México las pólizas de seguros no están subiendo por la inflación dejaba por la pandemia, sino por la siniestralidad.

Relacionado