(VIDEO) Expertas califican caso Duncan de asesinato; ego de Alburquerque no pudo impedirle cometer crimen 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Especialistas en derecho y psicología clínica analizaron distintos detalles de uno de los casos de violencia que consternaron a la sociedad dominicana recientemente, la muerte del animador Manuel Duncan, quien murió a manos del vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés.

Aunque el Ministerio Público calificó el hecho como un homicidio voluntario, la abogada Coralia Martínez consideró que se trata de un asesinato, donde el vicealmirante habría demostrado que es una persona “peligrosa”.

“En el caso del vicealmirante salió su verdad, de que es una persona agresiva, peligrosa porque lo que se ha relatado y difundido es que él fue a su vehículo a buscar su arma para entonces descargarla en el trágico crimen que ha consternado nuestra sociedad”, expresó.

El análisis se llevó a cabo en el programa “Atrévete a Transformarte”, conducido por la coach Lolita Suárez y transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También dijo que en este caso hubo una persona aventajada, quien tenía el arma, y aseguró que eso agrava la situación porque no se trata de que alguien se estaba defendiendo de otra persona que también tenía un arma.

“Efectivamente hubo una persecución, un lapsus de tiempo en que la persona determinó yo voy a darle muerte y a parte de darle muerte me tengo que asegurar, porque dio un último tiro de gracia. Yo entiendo que debieron darle a la calificación máxima de asesinato”, sumó.

Martínez indicó que el calificar el hecho como asesinato sería lo que permitiría que Alburquerque Comprés tenga una condena mucho más grave y que llegue a los 30 años de prisión.

De su lado, la psicóloga clínica Elizabeth Fernández explicó que el ego es el intermediario entre los impulsos y lo que las personas consideran mentalmente que pueden hacer o no, si embargo, en este caso el ego no llevó a Alburquerque Comprés a no matar a Duncan porque no habría tenido la conciencia moral de no hacerlo.

“Yo no conozco cuál era su estado emocional, pero pudiera haber partido de su historia, de cómo él se ha compuesto en el transcurso su vida porque él viene de una historia militar en la que te van dando información y tú te vas codificando con eso”, acotó.

Asimismo, consideró que en este caso también pudo actuar el machismo y la percepción que tiene el vicealmirante de él mismo y cómo cree que lo perciben los demás, el “yo tengo que quedar bien, no puedo quedarme golpeado”.

La psicóloga, además, explicó que las emociones son respuestas involuntarias y aleatorias que le dicen a las personas cómo responder ante determinadas situaciones, sin embargo, también está la inteligencia emocional que terminaría determinando la respuesta que da la gente.

“En cualquier situación tú vas a reaccionar desde esa naturaleza que tú tienes, las emociones nos dicen qué hacer. Si tú vienes y me golpeas yo voy a tener una emoción quizás de ira, entonces qué yo voy a hacer con esa emoción va a depender de la independencia emocional, qué yo hago con la ira cuándo está en mi vida”, expuso.

