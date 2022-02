(VIDEO) Experta en seguridad asegura una reforma efectiva a la Policía podría durar una década 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en políticas públicas de seguridad, Carolina Ramírez, consideró que un año no es suficiente para hacer una reforma policial real y efectiva, asegurando que este tipo de reestructuración podría tomar al menos diez años, si no se pierde de vista el objetivo, debido a que involucra muchos factores de la sociedad.

“Un año no es suficiente para ver una reforma policial efectiva y real, por lo menos nos tomará una década, si se ponen los recursos y si no damos un pasito para delante y otro para atrás, también si no nos olvidamos del bienestar de los policías en el proceso de reforma”, sopesó.

Ramírez fue entrevistada por los periodistas Liliam Mateo y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que no existe una receta perfecta para mejorar la seguridad ciudadana, sin embargo, recomendó seguir creando políticas públicas de manera integral con los Ministerios de Salud Pública, Educación, Medio Ambiente y Juventud.

“Nosotros estamos enfocados en la reforma policial, pero la prevención de crímenes y delitos no pueden ser abordados sólo desde la óptica de reformar a la Policía”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que para fortalecer el sistema de persecución de crímenes y delitos, es importante reforzar cuatro patas del sistema de justicia dominicana y la policía es solo una de ellas.

“Las otras patas son el Poder Judicial y el sistema de prisiones, porque de nada sirve que fortalezcamos la Policía, si el policía detiene al delincuente, pero si el Ministerio Público está saturado y no tiene los recursos no va a instrumentar el caso de manera oportuna, entonces el Poder Judicial va a soltar ese delincuente”, expresó.

Reveló que el 63% de la población carcelaria del país cumple prisión preventiva, lo que ha generado una sobrepoblación en las prisiones, impidiendo desarrollar proyectos de reinserción dentro de los planteles y “convertido en almacenes de personas” los planteles.

En ese mismo aspecto, agregó que las cárceles dominicanas no están cumpliendo con el propósito reformador y de reinserción a la sociedad, porque “el que pasa por una cárcel está condenado de por vida a ser delincuente, entonces de nada sirve porque estamos reciclando delincuentes”.

