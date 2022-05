(VIDEO) Exministro Juventud Jorge Minaya: “Faride ha sido el fracaso más grande de la política joven”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de la Juventud, Jorge Félix Minaya, consideró que la actual gestión gubernamental está llena de personas que siendo oposición fueron “genios”; sin embargo, en la actualidad han demostrado a la población que no saben de nada y simplemente asumieron esas posiciones, porque tenían “relaciones primarias” con dirigentes dentro de su partido.

“Faride Raful a todas luces ha sido el fracaso más grande que ha tenido en los últimos tiempos la política joven dominicana y es una pena porque es una muchacha tan joven. Creo que no tiene que ser el hecho de que seas joven que te abra un espacio, ni tiene que ser una relación familiar con alguien que te abra un espacio, si la tienes muy bien, pero creo que es el talento, pero también la política es ideología”, indicó.

En una entrevista realizada por Edwin Ricardo, Ilianov Méndez y Pedro Lorenzo en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Minaya subrayó que no critica a los hijos de dirigentes que tienen una posición en la política, porque cada persona tiene su talento de manera individual.

No obstante, puntualizó que forzar para que una dirigencia otorgue a sus hijos una herencia política es lo que ha causado que existan muchos políticos improvisados en la República Dominicana.

En ese aspecto, manifestó que no es bueno confundir el activismo con la política, porque según su versión, el activismo es utilizado por las organizaciones para llegar al poder; en tanto que, la política está estrechamente ligada con las decisiones tomadas luego de asumir el poder y estas tienen sus raíces en la filosofía predicada gracias a la ideología.

“Cuando tú no tienes un marco ideológico que te identifique, entonces tú lo que harás es lo que te convenga o lo que le convenga a tu organización, pero no lo que le conviene al país y para tú poder obrar en consecuencia en la política tú tienes que montarte en un sistema ideológico, si tú no tienes ideología tú no eres político tu eres activista político”, expresó.

Asimismo, el exfuncionario sostuvo que el activismo juvenil del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), representa la “centro izquierda” de la República Dominicana y el pensamiento de Juan Bosch; y como se siente identificado con la ideología que allí se predica forma parte de las filas de esta organización política.

“El PLD es una escalera de acceso social, yo digo que el PLD es el único partido en el que jóvenes de orígenes humildes y de escasos recursos, con mucho deseo de superarse, han podido llegar a ser líderes sin necesidad de ser una familia reputada o que económicamente esté bien posicionada. Por eso podemos ver los casos de las personas que han sido ministros en nuestro gobierno, empezando por Domingo Contreras que fue el primero y hemos podido, con estudio, sacrifico y dedicación representar nuestro partido”, externó.

La culpa no es del PLD

Minaya afirmó que el PLD ya tiene varios años fuera del poder; por lo que echarle la culpa de los apagones y de la crisis del país, solo evidencia la falta de planificación, de conocimiento y la improvisación existente dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Como ellos no saben de planificación y no tienen otra excusa para admitir su error. Hace tres POA y hace tres Presupuestos que el PLD no está gobernando el país; entonces, todo lo que está pasando es culpa de su mala planificación, su falta de conocimiento y la improvisación que impera en este gobierno, donde hemos visto gente que debería manejar esto al dedillo con pronunciamientos que me hacen pensar que esta gente no sabe nada de nada”, emitió.

