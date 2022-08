(VIDEO) Exlanzador Julián Tavárez aclara fractura en cara se produjo en julio durante práctica de béisbol con hijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exlanzador dominicano, Julián Tavárez aclaró este jueves que la fractura en su cara se produjo durante una práctica de béisbol el pasado mes de julio y no recientemente como han informado algunos medios de comunicación.

Távarez ofreció estas declaraciones tras difundirse varias versiones del incidente. Dentro de estas, que actualmente se encontraba ingresado en un centro médico de Miami, Estados Unidos.

A través de un video publicado, Tavárez manifestó que debido a esto ha estado recibiendo llamadas de familiares, amigos y seguidores, a los que tienen preocupados por su estado de salud.

“Yo no estoy incapacitado, ni nada de eso, a mí nadie me ha hecho daño en mí país. Un accidente en el play el 19 de julio, mi hijo Tavárez Junior en el VIP, pegó una línea por encima de mí y no me dio tiempo y me pegó en la cara”, aclaró el exbeisbolista.

Mostrando su rostro, el exlanzador apuntó que el incidente le produjo fracturas en los huesos del lado izquierdo del ojo, pero que ya se encuentra bien de salud. “Nada, todo está bien”. No podemos con esa falsa alarma diciendo cosas que no son, porque se ve feo en nosotros”.

Finalmente agradeció a todos por su procupación. “Se les quiere. Saludo a toda la fanaticada en los EEUU, en Dominicana, en todos lados. Gracias por todos esos años designado con las Águilas, 17 en Grandes Ligas. Se les quiere”.

Aseguró que “Pronto nos vemos en la pelota de invierno, con Dios por delante. Pasénla bien y Dios los bendiga a todos”.

