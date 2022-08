(VIDEO) Exigen servicio de agua potable y destitución del coronel de la PN en Las Tres Cruces, Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Con protestas y neumáticos quemados, los moradores de la comunidad Los Venturas del sector de las Tres Cruces en Santiago, protestaron para que le resuelvan el problema de agua potable y el incremento de la delincuencia.

Durante la manifestación, explicaron que la comunidad tiene más de 15 años enfrentando escasez del suministro del servicio y que los dirigentes de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) les aseguro incluirlos en las conexiones, pero que al finalizar las instalaciones de las tuberías en la zona, se les dejó fuera.

Por otro lado, Luis Omar Lorenzo, presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte solicitó la destitución del coronel Pérez Balderas, ya que, a su entender, no se encuentra ejerciendo presión contra los hechos delictivos que ocurren en la zona.

“La delincuencia no se acaba aquí, ese coronel que está ahí no lo queremos, porque la delincuencia está acabando con nosotros, el coronel de los Salados que se lo lleven y nos manden una gente que haga su trabajo, es la delincuencia que nos está arropando, atraco 24/7 y este coronel na’ de na’ yo soy dirigente de la junta de vecinos y para más decirle no lo conozco ese coronel”, precisó.

Relacionado