(VIDEO) Exigen sea destituido director de centro médico comunitario en SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Médicos y comunitarios del residencial Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este protestaron este lunes en rechazo de la confirmación del director del Centro de Diagnóstico Fe y Esperanza ubicado en la avenida Hípica.

Los asistentes a las manifestaciones se presentaron con pancartas en mano pidiendo la destitución del director Joel Lluberes, a quienes acusan de maltratar a los médicos y el personal de salud que allí labora.

En tanto, Enrique Amor Paulino presidente de la Junta de Vecinos Nueva Jerusalén afirmó que la comunidad no descansará hasta que destituyan a Lluberes de su cargo de director.

“Joel Lluberes no es médico ni enfermero y no puede seguir tratando a la comunidad con maltratos” afirmó Enrique Amor.

En tanto la doctora Edicta Taveras afirmó que la comunidad anhela tener a un médico dirigiendo el centro de salud y no a una persona que tenga compromisos que no son los del bienestar de la comunidad lo que representa que no se le pueda brindar servicio de calidad a los pacientes.

Los representantes de diversas juntas de vecinos hicieron un llamado al presidente de la República Luis Abinader, al ministro de Salud Pública, Plutarco Arias y al director del Servicio Nacional de Salud el doctor Mario Lama, para que tome cartas en el asunto, destacando que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto no designen a un médico en dicho centro.