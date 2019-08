(VIDEO) Exigen construcción de puente peatonal en escuela de Cienfuegos en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Comunitarios del sector Cienfuegos, en Santiago, exigieron este jueves la colocación de una malla ciclónica y la creación de un puente peatonal para que los niños de esta comunidad puedan asistir a la escuela.

En medio de una protesta realizada a las afuera de la escuela, los padres aseguraron que hasta que no se construya el puente peatonal y no se coloque la maya ciclónica ellos no van a mandar a sus hijos a este centro educativo.

“Le hacemos un llamado al ministro de educación, Peña Mirabal, por el motivo de que esa escuela la quieren inaugurar si un puente peatonal y sin maya de protección para el canal “, indicó uno de los vecinos que se encontraban en el lugar.

Indicaron que tienen temor de que los niños, por cruzar el canal caminando, terminen muriendo ahogados.

Anuncios

Relacionado