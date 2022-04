(VIDEO) Exhortan jóvenes del arte prepararse y no guiarse antivalores; piden a Cultura apoyar nuevos talentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor, bailarín y maquillador, Robinson Hernández, exhortó a la juventud artística dominicana que aunque las cosas han cambiado y los antivalores son bien vistos por la sociedad, que no dejen de estudiar y preparase para que su transitar por la vida pueda dejar huellas imborrables, por su buen accionar y talento, mas no por cosas negativas.

“Estamos en el tiempo de los antivalores, donde esto es lo que vende y lo que supuestamente está bien. Por eso yo exhorto a los jóvenes que estudien, que se preparen y si son artistas como yo maquillando o bailando actuando que persistan, que no desistan, el trabajo arduo y la persistencia es lo que lleva al éxito”, comunicó.

En una entrevista realizada por Pedro Lorenzo en el programa “ Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Hernández habló de la importancia de tener persistencia, preparación y amor propio dentro del mundo del espectáculo.

(Ver declaraciones a partir del minuto 19: 01).

En ese aspecto, reveló que es muy difícil emprender un proyecto artístico con calidad en la República Dominicana; por tanto pidió al Ministerio de Cultura velar y ayudar a los jóvenes que desean incursionar en el mundo del arte, argumentando que muchos tienen el deseo y el talento, mas no los recursos.

“El Ministerio de Cultura debería ayudar más a esos jóvenes que quieren, que no tienen los recursos y no pueden llegar; no porque no quieren, sino porque no pueden. Creo que es necesario apoyar esa clase artística que ha sido un poco olvidada y más con la pandemia que la clase artista fue muy golpeada, por eso necesitamos ayuda de verdad”, expresó.

De igual forma, habló de la importancia de poner siempre sus carreras en las manos de Dios, tras asegurar que la fe ayuda a fortalecer el amor propio, ya que este es necesario en el mundo del arte, debido a que es muy común que algunos quieran subestimar o desvalorizar el talento de los demás.

El multifacético artista, comentó que su amor por la danza es algo que ha venido cultivando toda su vida y a pesar de que su formación no es de una academia, ha tenido la oportunidad de desenvolverse en los más grandes escenarios del espectáculo en la República Dominicana.

“Mi última presentación fue en premios soberano, tuve un participación buena en ese escenario bailando con cuatro artistas reconocidos de la República Dominicana. Siempre la danza me ha movido, pero yo no soy bailarín formado de una escuela, esto me sale y yo fluyo”, indicó.

Comunicó que aunque diferentes oportunidades se le han presentado para expresar su arte, su norte siempre será seguir creciendo; por tanto, manifestó la intención que tiene de seguir preparándose a nivel profesional tomando como punto de partida la comunicación social.

“Mi vida ha sido un poco larga, porque he hecho muchas cosas en poco tiempo, yo inicié haciendo política, me encanta política y lego de ahí paso a bailar, en ese mundo conocí a muchos maquilladores profesionales que me llevan a ese mundo y me convertí en Robinson Makeup”, narró.

