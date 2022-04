(VIDEO) Exhortan Gobierno monitorear producción local “para evitar cura sea más cara que enfermedad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Alexis Martínez Olivo, exhortó al Gobierno brindar un monitoreo constante producción local, tan pronto sea aprobado por el Congreso Nacional proyecto de ley que busca establecer tasa cero a productos de consumo diario importados a la República Dominicana, para evitar que esta medida no afecte a gran escala la economía de la industria nacional.

“Es necesario que el Gobierno tenga un monitoreo permanente y constante de los sectores productivos para que no vaya a ser la cura más cara que la enfermedad. Entonces sí, el Gobierno tiene los recursos para monitorear de forma transparente todos los recursos. Pero también los sectores deben ser transparentes también, porque en ese proceso no puede presentar pérdida si no la están teniendo”, indicó.

En una entrevista por Yannerys Paulino, Brinio Batista, María Elena Antigua y Paola Marte en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, comentó que el interés general debe estar por encima del particular; por tanto, entiende prudente analizar a fondo la situación del sector productivo del país luego del ingreso de productos con tasa cero.

(Ver declaraciones en el minuto 31: 54).

Comentó que es bueno que las autoridades tomen en cuenta que cuando las causas que provocaron la eliminación de los impuestos desaparecen esta medida también debe ser eliminada.

“Otros países de América Latina están adoptando esta medida; por ejemplo, Colombia ha estado apostado por una lista grande de productos en tasa cero. Estas son alternativas, pero todas estas medidas son tomadas de manera transitoria para no dañar la industria local”, comentó.

El economista reconoció que el objetivo principal del Gobierno para hacer frente a la crisis que atraviesa el país producto de la pandemia, es reducir la inflación, enfatizando que para cumplir con esta meta el Estado ha tenido que sacrificar el crecimiento económico.

“Ya se bajaron las expectativas de crecimiento solo vamos a crecer cerca de un 5%, porque se están tomando medidas como la política monetaria, porque el Gobierno dijo quiero mejor que el país tenga menos dinamismo económico, pero con menos inflación”, externó.

Sostuvo que pese a todas las críticas a las que ha sido sometido el proyecto de ley por los diferentes sectores de la sociedad que entienden que van a ser afectados, es bueno recordar que la medida ha sido planteada como transitoria y que en este momento todo lo que se haga para bajar la inflación es saludable para la ciudadanía.

“Todo lo que se haga para bajar la inflación es saludable, porque en definitiva en un país turístico que está trayendo inversión extranjera cuando tú tienes una inflación controlada, su población está tranquila, tu no ves movimientos sociales, ni protestas; además de la parte humana, porque se le brinda mejor calidad de vida”, expresó.

Relacionado