(VIDEO) Exhortan a padres regular uso excesivo de aparatos electrónicos que afectan atención de hijos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los psicólogos clínicos Consuelo García y Alberto Adames resaltaron la importancia de que los padres supervisen el nivel de exposición que los niños y adolescentes tienen a la tecnología, ya que aseguran el uso excesivo de aparatos electrónicos ha afectado los nivel de atención de muchos menores de edad.

“Se sabe que todo en exceso hace daño, a todo lo que no le pongamos un límite, un objetivo y un orden, va a traer consigo situaciones, y el abuso a la tecnología tiene un sin número de consecuencias, incluso hasta para la salud física de los niños y adolescentes”, afirmó García.

García y Adames emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla y la doctora Amelia Ledesma, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:47).

García expresó que debido a la cuarentena que las personas tuvieron que guardar por la pandemia del coronavirus, muchos padres permitieron que sus pequeños tuvieran una sobreexposición a aparatos electrónicos, lo que contribuyó a incrementar las adicciones a videojuegos, las que afectan los niveles de atención y condición física de los niños de forma indirecta.

“El problema aquí es que dejan de funcionar totalmente en otras áreas, ya no quieren compartir con nadie, se pasan el día entero en una habitación solamente jugando, no quieren comer a las horas que les toca, no se quieren asear y no quieren socializar porque todos su amigos están virtuales”, aseguró

Además agregó que el abuso de la tecnología trae consigo varios peligros, pero uno de ellos son los trastornos del sueño, donde los altos niveles de exposición a celulares, tabletas, laptops y demás, llegan a afectar el hábito del sueño y por ende su nivel de atención también se ve afectado.

“Cuando no dormimos, en nuestro cerebro se afecta una parte del sistema límbico, y ¿cuál es la función más importante de ese sistema? la memoria y lo que es el aprendizaje”, explicó.

En ese sentido, expresó que en la actualidad hay muchos niños que no pueden concentrarse en clase y no pueden retener la información porque su cerebro está estresado y cansado debido a la falta de sueño.

Para conocer un poco más sobre el tema, puedes acceder al link y ver la entrevista completa.