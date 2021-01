(VIDEO) Exhortan a ciudadanos respetar medidas sanitarias pese a cansancio y estrés

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y experta en marketing digital, Ely Encarnación, manifestó ayer martes que es entendible que la población esté en constantes incidentes con las autoridades en el día a día, asegurando que se debe al cansancio y estrés producto de la pandemia, por lo cual recomienda que se respeten las medidas sanitarias ante la situación actual que vive el país

“La ciudadanía está cansada, pero no es culpa de la Policía, no tenemos que salir con una mala actitud en contra de ellos, porque señores la Policía no quiere estar en esta situación porque es difícil”, refirió Encarnación.

La comunicadora emitió sus declaraciones durante su intervención en el programa en el programa El Nuevo Diario Am, el cual conduce junto a Jaime Rincón, Esmeralda Mancebo y Aneudy Ramírez, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 31:10).

Igualmente, indicó que los ciudadanos deben respetar las medidas dispuestas por las autoridades del país, para así evitar que más personas continúen contagiándose del virus por no acatar las restricciones y el protocolo sanitario.

Asimismo, expuso que actualmente existen muchas personas que han tomado consciencia sobre la situación actual, sacrificándose en sus actividades diarias para poder respetar las medidas sanitarias.

Igualmente, indicó que debe ser un ejemplo el más reciente altercado en el que un deportista se vio involucrado en una incidente con miembros de la Policía Nacional, resaltando que debe haber un tiempo de sacrificio por parte de los ciudadanos en relación a las actividades sociales y recreativas, las cuales se hacían de forma común antes de la llegada del virus.

“Hay que entender el momento que el país vive y también nuestros agentes”, enfatizó Encarnación.