(VIDEO) Exhorta a mentores dejar a psicólogos casos que no deben tratar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coach español José Bervent Perucho, exhortó a sus homólogos dejar de “inventar” y empezar a respetar los límites, pasando a los psicólogos las cosas que no deben trabajar.

En ese sentido, manifestó que es necesario tener claros los límites, pero sobre todo, ser coherentes, argumentando que el coach puede trabajar donde no existan alteraciones, desequilibrios emocionales o de salud. Porque desde su punto de vista, el coaching es una disciplina “que no aporta desde afuera, sino que trata sacar el conocimiento implícito”.

“Para que de adentro salga la persona, en principio debe estar equilibrada emocionalmente, no debe estar con ningún proceso terapéutico y si lo está, el coach debe estar bajo supervisión de ese psicólogo o de ese psiquiatra”, indicó.

“Para mí esto es muy sencillo, el coach llega a trabajar cosas donde no existan alteraciones y desequilibrios emocionales o de salud, si esto existe, esa misión es de un psicólogo y el coach no debe inventar. Dentro de esa coherencia estar claros desde el ámbito del mentor y del coach hasta donde llega y ámbito del psicólogo hasta donde llega.”, expuso.

Al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla y Amelia Ledesma en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, también invitó a los coachees a tener los pies sobre la tierra y dejar de prometer cosas a las personas que no pueden conseguir, porque así se evitarían muchísimos problemas.

“No puede prometerle lo que ni tú en tu vida tienes, por ejemplo, pero además, no tienes herramientas para hacerlo”, indicó.

También, destacó la importancia de mantener el equilibrio entre su vida personal y el mensaje que quiere transmitir, “porque no es posible inspirar a vendedores cuando tú no has vendido nada nunca”.

“Yo creo que es muy importante guardar ese equilibrio entre tu vida personal y lo que realmente tú haces, porque es con personas que vamos a trabajar, porque tú tienes la dicha de que alguien venga y ponga en tus manos su proyecto, sus objetivos y sus cosas”, emitió.

Pronunció que es “difícil decirle a una persona ven que yo te voy a ayudar a trabajar tu autoestima, porque esa autoestima tiene que ir a manos que sepan trabajar eso, tengan experiencia con eso, me da igual que sean coachees o psicólogos, pero que sean personas preparadas para trabajar esto”.

“Que cuando tu llegues allí no te digan yo tengo un libro o te voy a enviar un par de links YouTube, donde hay un par de cosas, porque tú tienes mucha valía; por cierto, anota esta frase: tú vales mucho, anótate en el baño de tu casa y todos los día la lees diez veces antes de salir. ¡No, esto no funciona así!, le estamos haciendo daño a la gente con toda la buena voluntad del mundo”, comentó.

