(VIDEO) Exempleados del Ministerio de Agricultura en Santiago solicitan el pago de cesantías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Empleados desvinculados del Ministerio de Agricultura en Santiago, protestaron este lunes exigiendo el pago de sus prestaciones laborales.

Jaqueline Calzado subrayó que tienen un año y medio desvinculados y que el ministro Limber Cruz no le ha dado ningún tipo de respuesta.

“Nosotros necesitamos nuestro dinero, es un derecho que nos corresponde por ley, ya esta bueno de tanto abuso, hemos mandado cartas y no le ha hecho ningún caso, se ponen a decir que nos van a pagar aquel día y no, tampoco nos depositan, no nos pagan, tienen un relajo con nosotros y ya nosotros estamos hartos”, expresó.

Señalaron que son personas que duraron un periodo laboral entre los 9, 11,13 y 15 años.

Calzado hizo un llamado al presidente de la Republica Luis Abinader, para que intervenga ya según sostuvo son personas de escasos recursos, con deudas y tienen una familia que mantener.

“Al señor presidente de la Republica le hagamos un llamado para que hable con Limber Cruz, somos personas pobres, tenemos deudas, la casa la debemos, tenemos hijos que mantener”, dijo.

Por su parte, el señor José Luis Checo Estévez pidió a la Gobernadora Rosa Santos, que se conduela de los desvinculados de la administración pasada.

“Yo pienso que esta venganza o esta sinvergüenzada que están haciendo las actuales autoridades de agricultura encabezada por el ministro, el presidente no debe estar ajeno, porque son varias reclamaciones que nosotros hemos hecho ya y solamente nos dicen que están trabajando, que no hay presupuesto y si le han pagado alguno, gota a gota, poco a poco, se va’ terminar en el 2050 con esta vagabundería, que nunca tienen un centavo, nunca hay una respuesta concreta, entonces ya estamos hartos”

Solicitó puntualidad, responsabilidad y manifestó que continuarán las protestas hasta que reste el ultimo de los empleados sin saldar.

Relacionado