(VIDEO) Exempleada cabildo de Guerra dice que alcaldesa le paga a personas para que la amenacen

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La señora Aida Consoro Sánchez denunció este miércoles que está siendo difamada por allegados de la alcaldesa del municipio de San Antonio de Guerra, Marcia Rosario, quienes, según dijo, andan diciendo que le entregaron la suma de 100 mil pesos para que desestime el caso de agresión, el cual tiene pendiente con la alcaldesa.

Asimismo la denunciante reveló que está recibiendo amenazas de cárcel por parte de allegados a la alcaldesa luego de que esta se presentara ante la justicia querellándose por una agresión física recibida en momentos que se presentó al cabildo de esa demarcación, en busca de sus prestaciones laborales como ex empleada del mismo.

Consoro habló este miércoles ante los medios al presentarse a la citación hecha por el procurador fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán Leonardo, para una conciliación y que narrara los hechos de lo sucedido en el despacho de la alcaldesa Marcia Rosario.

“Ellos hablan en las calles que me entregaron cien mil pesos, cosa que es mentira, que como yo no cogí el dinero ahora me voy a quedar sin nada. Ellos están diciendo eso luego de que salimos de la fiscalía de allá de Guerra, cosa que es mentira. Cuando salimos de ahí ella se fue al ayuntamiento y yo para mi casa, no hemos tenido ningún contacto”, puntualizó la querellante.

“Las personas que están a su alrededor dicen que me van a dar tres días de cárcel por no querer hacer lo que ella entienda. Ella dice que el pueblo de Guerra no quiere respetarla y que conmigo va a comenzar el respeto”, dijo Consoro Sánchez.

Subrayó que las personas que la amenazan son vecinos y gente que andan a diario junto con ella.

“Estoy recibiendo amenazas por donde quiera, los allegados, vecinos, gente de la comunidad, y empleados que andan con ella. Ella tiene muchos buscones que andan con ella a quienes les paga para que hagan eso”, agregó.

