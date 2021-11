(VIDEO) Exdirector de Migración dice ONG y actores del sistema hospitalario facilitan tráfico de ilegales haitianos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, declaró que en el país existen ONG que reciben financiamiento del Estado y del exterior para facilitar el tráfico de ilegales haitianos, incluyendo mujeres embarazadas, e indicó que el Gobierno tiene la posibilidad de detener la supuesta práctica porque la cooperación que reciben estos organismos pasa por el filtro de Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

“Esa cooperación viene teledirigida para ir a las ONG, que a su vez, invierten su dinero en promover los partos de haitianas en la República Dominicana. He denunciado que he tenido informaciones importantes en el sentido de que en el sistema hospitalario hay sectores comprometidos con esta industria, entonces eso hay que investigarlo”, agregó.

Taveras emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez, Edwin Martínez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, manifestó que el Gobierno no ha tocado el fondo del problema de la inmigración ilegal hacia la República Dominicana y deportando los ilegales no van a lograr gran cosa, indicando que durante su gestión organizaciones no gubernamentales esperaban en la frontera a los caminones de migración y los financian para que retornen.

“Así funcionaba cuando yo estaba en el Gobierno porque nosotros hicimos levantamientos de inteligencia y funcionaba de esa manera, son ONG que operan de aquel lado de la frontera, no sé cómo está eso en este momento, pero a mí me tocó porque nosotros teníamos una unidad de agentes que hacían inteligencia que eran haitianos”, explicó.

En ese sentido, determinó que el tema del control fronterizo es fundamental para la República Dominicana, así como la construcción del muro y el seguimiento ético al tema de la corrupción entre los soldados.

