(VIDEO) Exdirector de INAPA Roberto Rodríguez afirma apelará fallo de juez Ortega en caso Odebrecht

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Juan Roberto Rodríguez Hernández, informó que apelará contra la decisión del juez de la Instrucción del caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco de enviarlo a juicio de fondo.

En una rueda de prensa junto a sus abogados, Rodríguez indicó que “las tres veces que me he quedado dentro del proceso ha sido por supuesto dinero, y ninguna de las tres veces el dinero ha aparecido”.

“La primera vez fue por la posesión de 100 millones de pesos, fruto de soborno, a los 10 días el Ministerio Publico tuvo que desmentir la información, diciendo que había sido una equivocación. De ahí comenzaron a inventarse un conjunto de fábulas sin sentido, donde cada frase del Ministerio Público no era más que una vulgar mentira. ”, manifestó.

Rodríguez agregó que “lo que nunca se atrevieron a admitir es que de las 17 obras de Odebrecht la única que en el año 1999 fue contratada por ciento sesenta y un millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un dólar, fue culminada en el año 2004 por el mismo monto contratado, sin aumentar un centavo en la cantidad contratada y con 6 meses antes del plazo contractual”.

“La segunda vez me quedé porque el Procurador General de la República había dicho que supuestamente existían varios cheques a mi nombre de una cuenta del señor Ángel Rondón y que esos cheques habían sido cambiados por el mismo encartado, esos cheques nunca aparecieron”, puntualizó.

El exdirector de INAPA dijo que “la tercera vez se trata de un cheque un millón de pesos en el 2009, fruto del soborno del Acueducto de la Línea Noroeste, obra de ciento sesenta y un millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un dólares, se pagaba un soborno de un millón de pesos 7 años después, como si el Soborno fuera fiao”.

“Quiero agregar que al momento de ingresar al INAPA como director mi Declaración Jurada había sido de un millón de dólares, razón por la que fui a trabajar y no a enriquecerme”, manifestó.

Añadió que “quienes vieron mi expediente me decían que no había razón para preocuparse, que, aunque quisieran hacerme daño, no había la forma de conseguirlo. Creímos en la honestidad de la justicia y que solo hacía falta un Juez y pensé que lo teníamos y siempre se lo confesé a mis defensores”.

Asimismo, acusó al juez Ortega Polanco de tener como cualidades “la irresponsabilidad, cobardía e indolencia, porque sabía que los argumentos del Ministerio Público no tenían sustento legal alguno, obviando su responsabilidad de verificar las pruebas presentadas que demostraban mi inocencia y aun así no vaciló en mandarme a juicio de fondo”.

