(VIDEO) Excoronel dice con lo que se invirtió en el 911 se podrían haber hecho tres instituciones similares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coronel retirado de la Policía Nacional Sergio Victoria, experto en temas seguridad ciudadana y terrorismo, consideró este martes que en República Dominicana se desvirtuó el concepto de lo que mundialmente se conoce como un centro de emergencia, y aseguró que con lo que invirtió el Gobierno dominicano en el Sistema de Emergencias y Seguridad 9-1-1, tras su inauguración en el 2014, se hubieran hecho tres instituciones similares.

Dijo tener recortes de periódicos que hablarían de que en un inicio las ambulancias que utilizaba el Sistema 9-1-1 eran alquiladas por la Cruz Roja Dominicana a un costo de 8 mil dólares y, según indicó, la institución rentaba cerca de 90 unidades por mes.

“Yo entiendo que como hay tantos casos importantes en el Ministerio Público este debe estar en cola porque 8 mil dólares por cada una, o sea, por eso estoy diciendo que con lo que se ha hecho este se harían varios. Calcule 8 mil dólares a la tasa del día, ¿Cuánto hace en pesos eso, cuántas cámaras y ambulancias se pueden comprar?”, expresó.

Victoria fue entrevistada por los comunicadores Felito Rodríguez, Leonardo Suero y José Padilla, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, criticó que hoy en día se escuche a ciudadanos quejarse de que los videos de vigilancia de la institución no se pueden utilizar porque en el momento de un hecho determinado no estaban funcionando o simplemente no había cámaras colocadas.

Dijo que anteriormente se contrataban empresas privadas para que se encargaran del mantenimiento de las cámaras del Sistema 9-1-1, y lamentó que actualmente, cuando ocurren sucesos en los que se requieren los videos de seguridad se tenga que recurrir a cualquier otro lugar que no sea la institución.

“Pasa un tema, hemos visto en muchos casos delicados que las imágenes se toman de una bomba de gasolina, de un colmado, se toma de una tienda donde pasa el hecho, entonces ahí mismo el que sabe un poquito de esto dice mira, ahí en este tramo no estaban las cámaras”, manifestó.

También consideró además que en el país se desvirtuó lo que es mundialmente un centro de emergencia, porque en Estados Unidos y países de Europa el 9-1-1 sería un manejador de call centers con monitoreo en tiempo real de las unidades de respuesta, mientras en aquí se concentraría todo en un lugar.

