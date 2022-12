(VIDEO) Excontralor Rafael Germosén al juez: “Lo único que le pido es que sea justo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República y acusado en Antipulpo, se defendió este miércoles ante las imputaciones que le hiciera el Ministerio Público en el supuesto entramado que dirigió presuntamente, Juan Alexis Medina Sánchez en el tren gubernamental.

Ante el turno que le concedió el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a quien le pidió encarecidamente que sea justo en sus decisiones en el caso.

“Yo lo único que le pido es que sea justo, si Dios lo puso ahí es para que usted imparta justicia”, expresó al magistrado el exfuncionario.

En ese orden, explicó que creció en una familia humilde pero con valores profundos, entre los que destacó fueron la moral y el honor de la familia.

“Agradezco a Dios que mi padre no está vivo, porque no hubiese soportado un dolor y una humillación mas grande como la que estoy pasando yo y mi familia, todo el que me conoce se hace la misma pregunta, ¿Qué buscas tú ahí? Mi vida siempre ha sido transparente y laboriosa, sobre todo cargada de muchos esfuerzos”, sostuvo el imputado.

El exfuncionario, destacó que ha tenido una trayectoria recta, por eso invitó a su esposa e hijo a la audiencia que iba a exponer su defensa material para que observaran y que ni ahora ni nunca nunca tuvieran vergüenza por sus actuaciones.

“Nunca le he fallado a la sociedad ni a mi familia, nunca le voy a fallar. En todo este proceso, podría definirlo en tres palabras magistrado, cargado de mis sentimientos, frustraciones, sorpresa, dolor e injusticia”, consideró Germosén.

Rememoró que el 29 de septiembre del 2020 sonó el timbre de su vivienda y cuando responde, dice que es la Procuraduría de la República, vuelve a sonar y miró por la ventana un aparataje.

“Abre la puerta que esto es un allanamiento y muestra la orden de un juez que decía que yo estaba siendo investigado por asociarme con Fredy Hidalgo, ministro de Salud Pública, para favorecer a otro imputado en este salón, con unas evidencias dos libramientos de una despensa, ahí empezó mi pesadilla, duraron desde las 11 de la noche hasta las 6:30 del otro día”, indicó.

Recordó, que ese día se lo llevaron detenido a un inmueble que habría adquirido en el 2003 hasta las 8 y pico de la mañana, denunció que nunca se le interrogó, cuando recibe la solicitud de coerción, las imputaciones era porque un funcionario decía que no realizaba nada sin la orden de este.

“Perdí la cabeza por unos segundos y el dolor fue más intenso, cuando vamos a la vista de medida de coerción, mis abogados me enseñaron todos los escritos de algunos medios, donde me señalaban como la llave del entramado que había desfalcado al Estado con 23 mil millones de pesos”, expresó el extitular de la Contraloría.

Detalló, que lleva dos años en el proceso por delitos que no cometió, la fama que tiene es de ser persona recta e inflexible.

Aclaró, que nunca hizo acuerdo con el órgano persecutor, “si yo no cometí delito yo no tengo que negociar con nadie, solo tengo que pelear por mis hechos y actos, yo no tengo ningún hecho que amerite negociación”.

De su lado, su abogado Francisco Taveras, pidió auto de no ha lugar de su cliente, igual que el tribunal ordene el cese de la medida de coerción que pesa en su contra.

En sus conclusiones, Taveras solicitó la devolución de todos los bienes que le han sido incautados o retenidos producto de la investigación, el levantamiento de las oposiciones o inscripciones contra sus propiedades.

El togado, explicó al juez que de no cesar la medida cautelar, que variara la coerción por una visita periódica ante la autoridad del Ministerio Público.

En cuanto a la querella presentada por el Estado dominicano, sea declarada inadmisible ante las razones ya enarboladas.

Pidió al juzgado condenar al Estado dominicano al pago de las costas del proceso en favor y provecho a favor de su persona.

