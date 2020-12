(VIDEO) Ex titular de Salud dice Gobierno no debe invertir mucho dinero en vacunas; ve factible uso de Ivermectina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Erasmo Vásquez Henríquez, ex secretario de Salud Pública, manifestó ayer lunes que el Gobierno dominicano no debe invertir grandes sumas de dinero en la compra de vacunas contra el COVID-19, ya que las mismas a penas están saliendo de las fases clínicas y que han sido poco probadas en el mercado para proceder a aplicarlas a las personas.

“Estas vacunas te pueden proteger 90 o 120 días, y esto quiere decir que los anticuerpos no prevalecen en el tiempo, se mitigan, se agotan y se extinguen, entonces no podemos invertir en unas vacunas que todavía no tienen el debido crédito”, aseveró el doctor.

Vásquez Henríquez emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y Euclides Marmolejos, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 32:10).

En ese orden, indicó que si está de acuerdo con que primero se adquieran unas 300 mil o 500 mil dosis para primero realizar una especie de ensayo, para así ver cuál sería la respuesta de la idiosincrasia dominicana frente a las referidas vacunas que han sido muy cuestionadas a nivel mundial.

Uso de Ivermectina

El también expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), planteó que el presidente Luis Abinader debería de tener un gesto de gratitud hacia la Ivermectina ya que pacientes tratados con este medicamento tuvieron una recuperación impresionante, rápida y satisfactoria.

“El presidente debería instruir al Ministerio de Salud Pública a que se difunda y se acepte el uso de la Ivermectina a todos los niveles de la salud, lo cual no ha ocurrido, entonces esto hace pensar que los emporios farmacológicos y profesionales de la salud plegados a intereses espurios, son los que están satanizando y bloqueando la Ivermectina”, subrayó.

Mutación del virus

Al ser preguntado sobre que el virus del COVID-19 ha presentado una mutación, Vásquez Henríquez dijo que continuamente todos los virus experimentan mutaciones y cambios en su material genético.

“Los virus en la medida en que se difunden hacen cambios, pero esos cambios no son tan sustanciales para constituir un nuevo virus, pero la dinámica biológico social provoca que en algún momento pueda haber un mutante con una configuración genotípica y fenotípica diferente al virus inicial”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que el virus COVID-19 no es un virus convencional y ordinario, puntualizando que según Luc Montagnier, virólogo francés y Premio Nobel del año 2002, quien asegura que el mismo fue trabajado, y que el mismo fue un resultado fallido de tratar de buscar una cura contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Él dice, no es natural, es un virus sintético, es un virus trabajado en la Universidad Experimental de Whan, y de alguna manera el virus se escapó y por eso es que no se ha podido identificar la zona cero ni el paciente cero en esta pandemia”, dijo el doctor, en alusión a las palabras del virólogo.

Sobre Comisión de Alto Nivel del Gobierno

El ex titular de Salud Pública refirió que el Gobierno dominicano debe sacar el equipo que está en el Palacio Nacional que se llama Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del COVID-19, para que estos estén a disposición del Ministerio de Salud.

“La vicepresidenta Raquel Peña, dama a quien profesamos respeto, no tiene las credenciales técnicas para dirigir las acciones contra el COVID-19, eso debe de asumirlo el Ministerio de Salud Pública”, enfatizó.

Manejo adecuado de pandemia

El galeno indicó que desde la declaratoria de pandemia, el pasado 11 de marzo, la República Dominicana no ha manejado adecuadamente la pandemia producto del COVID-19, ya que tanto la anterior gestión como la actual, han omitido el cumplimiento de la Constitución y de la Ley General de Salud 42-01 en lo que respecta al fenómeno epidémico mundial.

“Digo esto porque en estos momentos, a casi un año de registrarse el evento, el Gobierno dominicano no ha sido capaz de reunir siquiera el Consejo Nacional de la Salud, órgano que tiene la competencia y la calidad requerida para articular estrategias nacionales para enfrentar esta pandemia”, expresó.

Igualmente, indicó que en el país se realizan las pruebas RT PCR en una cantidad aceptable, pero asegura que lo que realmente se debe tratar es al paciente.

“Los políticos no han puesto atención a este principio, y el presidente a quien respeto y estimo, no ha procedido a equipar los hospitales, a elaborar una jornada nacional de prevención contra el COVID, sino que político al fin lo que ha hecho es hacer más pruebas, y meter mil médicos en unidades de intensivos”, refirió el galeno.

Estrategias ante pandemia

Vásquez Henríquez, quien además es expresidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), expuso que en el país se deben articular estrategias que hagan retroceder el coronavirus, tal como es el uso de la mascarilla, distanciamiento social y toque de queda, indicando que las mismas deben ser fortalecidas con un programa de medicamentos de alto costo, como es la Hidroxicloroquina, Remdesivir, Lopinavir, entre otros.

“Nada de esto resuelve el problema, el problema es que hay que poner en rigor, a parte esas estrategias y medidas, una jornada nacional de profilaxis contra el COVID-19, en base a la Invermectina, que es un antiparasitario y amplio espectro, y anti retroviral”, agregó.