(VIDEO) Ex superintendente de electricidad dice inversión en sector está muy rezagada

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Francisco Méndez, ex superintendente de Electricidad, sostuvo que las inversiones del Estado en el sector eléctrico nacional están “muy rezagadas”, asegurando que las distribuidoras del servicio eléctrico se ven en aprietos porque no tienen facilidades para mejorar las condiciones en el servicio.

“La inversión está muy rezagada en el sector eléctrico, tienen que hacer inversiones para poder responder, con inversiones tan bajas no pueden colocar medidores ni transformadores, hay casas esperando medidores y tienen que conectarse directo, por eso no saben lo que están consumiendo y sin medidores no se mandan las señales de precios”, manifestó.

Méndez emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por el conductor Francisco Holi Matos, en el programa “En el Foco”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Precisó que el aumento en las inversiones del sector eléctrico es un proceso que se estaría contemplando, además de la posible disminución del subsidio eléctrico, y dijo que esos son temas que hay que abarcar primero antes que la reforma fiscal porque estarían enlazados.

“Ahora en el Pacto Electrico, la Superintendencia acaba de publicar la tarifa de transición, donde la idea es poder bajar a un 15% las pérdidas, y los gastos operativos en no más de un 10% de los ingresos”, explicó.

Resaltó que el gasto operativo en el Ministerio de Energía y Minas anteriormente estaba en un veintidós por ciento porque las empresas que brindaban la electricidad eran comandos de campaña, y declaró que las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) tenían asignaciones en provincias para hacer política con los recursos públicos.

“Aunque se han unificado los consejos, en términos de mensaje es importante, no tienen un gasto significativo a la hora de la verdad porque el hoyo de las distribuidoras está en sus altos niveles de pérdidas”, expresó.

En ese sentido, dijo que la central termoeléctrica Punta Catalina no debe ser usada para refinanciar las ineficiencias de las distribuidoras, y que el Ministerio de Hacienda, que pone el dinero para el subsidio, debe pedir respuestas a esas administradoras para que ejerzan sus funciones.

