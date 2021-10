(VIDEO) Ex raso PN cancelado por colgar video en redes reconoce cometió un error; pide ser reintegrado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex raso de la Policía Nacional, Niovelis Montero Montero, quien fue cancelado por haber colgado un video en las redes sociales, en el cual orientaba sobre temas relacionados al Plan Nacional de Registro de Motocicletas, hizo un llamado al director de esa institución, mayor general Alberto Then, para que sea reintegrado, indicando que cometió un error, mas no merecía ser destituido.

“Hago un llamado al director de la Policía y al presidente de la República, yo quiero seguir siendo Policía porque con lo poco o mucho que yo ganaba mantenía a mi familia, dependía de mi seguro mi esposa, mi hija de cinco años y mi hijo de tres meses de nacido, y en el tiempo libre salía en mi carro a hacer Uber, que también lo cogí fiao”, expresó.

Montero emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Daurin Muñoz, Rubén Franco y Alezaimy Veras en el programa “Cebolla News”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Montero, quien fue destituido mientras estaba adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), reconoció que tomó atribuciones que no le correspondían, sin embargo, dijo que solo buscaba orientar para que los ciudadanos no cometan el error de pagar un impuesto por una licencia que ya tienen.

“El que tiene su licencia de conducir de equis categoría para abajo, por ejemplo, la categoría cuatro, que es la que te permite manejar vehículo de dos ejes hacia abajo, usted puede transitar hasta en una motocicleta, entonces están obligando al ciudadano a sacar la categoría uno”, expuso.

En ese sentido, criticó que su destitución esté sobre la base de que incitó a la ciudadanía a falsificar el registro de los motores, indicando que el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Digesett, supuestamente había ordenado mediante la radio que se dejara transitar a los ciudadano que tuviera su licencia para evitar situaciones de conflicto.

También, contó que en cuando subió el video se le ordenó asistir al día siguiente a la oficina del director general de la Digesett, quien supuestamente le llegó a llamar hasta delincuente cuando lo recibió.

“Al final lo que él le dijo al coronel Gutiérrez (encargado de recursos humanos) fue quítale la ropa a esa lacra, quítale la pistola, despáchalo de aquí”, expresó Montero.

Manifestó que en ese momento se sintió totalmente humillado, al tiempo en que mostraba a los comunicadores su hoja de vida en la Policía Nacional, con la cual indicó que nunca tuvo una falta mientras estuvo laborando para la institución.

