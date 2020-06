(VIDEO) Ex jueza encabeza manifestación frente a JCE por derecho al voto 

View this post on Instagram

reclaman frente a la JCE derecho a voto el 5 de julio | Un grupo de ciudadanos, en el que se encontraba la doctora Miriam Germán Brito, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, se expresaron a media mañana de este domingo frente a la Junta Central Electora (JCE), en favor del voto de los dominicanos el 5 de julio, y en contra de cualquier intento de impedir que los dominicanos puedan elegir libremente el próximo gobierno. #Elnuevodiariord