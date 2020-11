(VIDEO) Ex embajador Wally Brewster: Se vivirá nuevo despertar con triunfo de Biden; RD tendrá gran soporte de USA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ex embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, Wally Brewster, expresó este lunes que mañana martes, día de las elecciones en territorio norteamericano, los estadounidenses vivirán un nuevo despertar cuando el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, se alce con el triunfo en los comicios electorales, y que de suceder esto la República Dominicana tendrá un gran soporte por parte del nuevo Gobierno americano.

“Joe Biden será el ganador, ya el miedo que vivió los Estados Unidos durante cuatro años con Donald Trump no va a continuar. La República Dominicana tendrá un gran soporte de los Estados Unidos en un próximo gobierno de Joe Biden”, manifestó Brewster.

Brewster emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Luis Brito, Paul Maldonado y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir de la hora 1:09:20).

Brewster dijo que el Partido Demócrata se siente muy seguro sobre el proceso de elecciones que se llevará a cabo este martes, indicando que resultarán victoriosos del mismo, y que la nación recobrará el respeto mundial teniendo a la cabeza a un presidente que verdaderamente los represente como primera potencia del mundo.

Tras ser abordado sobre qué sucederá con la relación entre la República Dominicana y Estados Unidos, en caso de Biden ganar la contienda electoral, el ex embajador respondió lo siguiente:

“Pienso que las relaciones se volverán más fuertes, igual pasará en toda Latinoamérica, Biden cree en erradicar la pandemia en conjunto ayudando a todos a controlarla u eliminarla. Además ayudará a que los latinos no tengan que pasar por muchas complicaciones para poder pisar suelo estadounidense”, agregó.

Igualmente dijo que haría todo lo posible para que Biden visite a la República Dominicana, y así se puedan estrechar y afianzar más las relaciones entre ambas naciones.

En cuanto a su rol como miembro del Gobierno de Biden, dijo que pudiera ser que nueva vez el sea el embajador norteamaricano asignado a territorio dominicano.

Voto de latinos

Tras ser preguntado sobre la presencia de cerca de 32 millones de hispanos con derecho al voto en los Estados Unidos y su posible participación en un gobierno de Joe Biden, Brewster dijo que esta sería la administración más diversa en la historia del país estadounidense, ya que la comunidad latina significa mucho para el y que el candidato se siente comprometido con quienes lo han apoyado.

“En las campañas de Trump no hay inclusión, no hay diversificación, se puede ver en sus presentaciones, no hay personas de color, hay una total discriminación en cuanto a ellos”, puntualizó.

Resultados elecciones

El ex embajador Brewster abordó el tema de los resultados y el conteo de los votos, indicando que el presidente Trump no podrá cuestionar los resultados, y que de hacerlo sería una irresponsabilidad de su parte ya que previo a los comicios se sentaron las bases de cómo se iba a votar.

“Como el sabe que va a perder por eso cuestiona el proceso desde este momento, los presidentes que son comunistas lo que tratan es dañar la democracia en cualquier país”, respondió Brewster, sobre la posición de Trump y el reconteo de votos.

Pandemia en EE.UU

Al ser abordado sobre cómo ha estado manejando la pandemia del coronavirus el presidente Trump en los Estados Unidos, Brewster dijo que este no ha tenido ningún plan y por tal razón se han convertido en la peor nación en el manejo de casos.

“Ha tenido un pésimo manejo, no ha tenido ningún plan de contingencia para enfrentar la pandemia”, señaló Brewster.

Movimientos afroamericanos

Brewster abordó también el tema del movimiento Black Lives Matter, asegurando que en el Partido Demócrata están convencidos en su política de apoyar este tipo de iniciativas, a modo de que se erradique por completo la discriminación que existe en pleno siglo XXI en los Estados Unidos.

Evaluación de gestión en RD

En lo referente a evaluar su gestión como embajador en la República Dominicana, Brewster dijo que amó cada minuto que estuvo en el país, razón por la cual no cambiaría nada sobre los años en que estuvo residiendo en el territorio dominicano.

“Amé todo lo que hice en la República Dominicana, no cambiaría nada, disfruté todo, hasta me convertí en fanático de los Leones del Escogido”, sostuvo.