(VIDEO) «Ex», el nuevo tema musical de Chantal y Brasa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El productor y compositor de música urbana, Brasa, y la personalidad de redes sociales, Chantal Medina, lanzaron su primer tema musical en conjunto este sábado, titulado «Ex».

El sencillo musical, autoría de Brasa, se posicionó número uno en las tendencias de República Dominicana, a tan solo 24 horas de haber sido colgado. «Fue un experimento junto a Brasa que se dio a más. Me encantó como quedó, lo escucho y aún me asombro, y aunque no está en mis planes hacer una carrera musical, no descarto que vuelva a colaborar en otra producción en el futuro» declaró Medina, al mismo tiempo que revelaba que este fue su primer acercamiento en la industria de la música.

Sin embargo, esta no es la primera vez para Brasa, quien tiene en su haber un premio Billboard Latin Music Award, un BMI award, un Premio de Latin American Music, un MTV Millenium Award y una nominación a los premios Grammy por éxitos que ha compuesto junto a grandes estrellas, como Sensualidad de Bad Bunny en colaboración con J Balvin & Prince Royce, Te Gusté de Jennifer López y Bad Bunny, Solo Yo de CNCO, entre otros éxitos que han conquistado el mercado latino.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Brasa aseguró que colaborar con Chantal Medina es un «honor», a quien considera un «diamante en bruto». «Me encantan los retos, y para mí introducir a Chantal al canto, y que esté al nivel que estoy acostumbrado musicalmente, es todo… Me sentía como un niño en Disney tratando de montarme en todos los juegos», amplió Brasa sobre este nuevo sencillo y video.

En el videoclip, dirigido por Yolkis Cabrera y publicado en canal de YouTube de Brasa, se vislumbra a la pareja compartiendo en escenarios íntimos. Brasa y Medina hicieron pública su relación en julio de este año, a través de una publicación en Instragram de la mencionada personalidad, acaparando la atención de sus seguidores.