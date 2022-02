(VIDEO) Ex director de Migración dice Plan de Regularización a Extranjeros viola la Constitución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Ricardo Taveras, ex director de Migración, aseguró este jueves, que el Plan de Regularización a Extranjeros asumido por la Dirección General de Migración violenta la Ley General de Migración, donde se establece multar a las empresas que contraten mano de obra ilegal en el país.

Sin embargo, expuso que “en vez de ir a multar las empresas por tener ilegales, se anunció un programa para regularizar en territorio dominicano a toda la mano de obra ilegal, eso es un plan de regularización por vía administrativa. Eso es violar la Ley de Migración, violar el reglamento, violar la Ley de Visas”.

Taveras fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Liliam Mateo en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 23:22).

Expresó que solo el Senado tiene la potestad de cambiar la regularización migratoria, y que Migración lo haya asumido sin pasar por la Cámara Alta es una violación que en otros países podría ser penada.

“No es posible que el presidente de la República inspire una política, y después salga el director de Migración diciendo vamos a coger la ley y vamos a tirarla en una letrina. A mí nadie me saca de la cabeza que eso fue una orden presidencial, porque ningún director de migración se toma esa atribución”, expresó.

En ese sentido, comentó que “es una pena que el gobierno tenga que estar echando para atrás medidas, por andar muy apresurados en hacer cosas que la ley no permite, porque sencillamente son políticas inviables”.

El abogado y político miembro de la Fuerza del Pueblo (FP) valoró que el gobierno haya desistido del plan de carnetización de habitantes fronterizos, tras considerar que esta es una acreditación innecesaria, debido a que los comerciantes que visitan el mercado binacional de Dajabón regresan a sus lugares de origen.

“El que va al mercado Binacional, está en una área estéril, no está en territorio dominicano ni haitiano, estas personas no son admitidas y al no ser admitidos no necesitan darle a ese ciudadano un carnet, esto es un desorden, estamos en belén con los pastores con la migración”,

Explicó que “el habitante fronterizo es una figura establecida en Ley General de Migración, eso no es ilegal, nadie puede ir contra eso desde ese punto de vista, ahora bien, porque ese está diciendo que es para ciudadanos que viven en la frontera, ¡pero estamos locos!, la ley no dice eso, la ley dice que es para comerciantes”.

Relacionado