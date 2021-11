(VIDEO) Evangelista asegura “sin prueba no hay gloria”​​

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez aseguró que cada individuo tiene un proceso que cumplir antes del alcanzar éxito, por lo que aconsejó a las personas a no sentirse mal cuando otros crecen y ellos no, porque que desde su punto de vista “sin pruebas no hay gloria”​.

“Yo tengo para decirte que los procesos son buenos, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen”​​,enfatizó.

Núñez externó sus valoraciones mientras conducía el programa “Cristiano en Confianza”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 04:14).

Alentó a las personas a mantenerse firmes ante cualquier adversidad, debido a que consideró que cada proceso tiene algo que enseñar, y desde su punto de vista “sin prueba no hay gloria”​​.

“Yo quiero decirte a ti, que lo que te está pasando no es coincidencia, es para que lo que te pase a ti los demás digan, si el pudo yo también puedo, y tu servirle de testimonio a otra gente, porque tu prueba y tu proceso te ayudaron”​​, explicó.

Tomó como referencia al famoso baloncestista estadounidense LeBron James, asegurando que su historia describe cada uno de los procesos que él mismo tuvo que superar hasta llegar a alcanzar el éxito que hoy lo caracteriza.

“Él tomó esas dificultades de no tener a su papá, de no tener a su mamá y hoy podemos hablar de que LeBron James es una super estrella, esa prueba hizo que él se superara, y hoy es el número uno o el segundo jugador de todos los tiempo”​​, externó.

