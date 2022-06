(VIDEO) Evangelista asegura la depresión es uno de los monstruos del siglo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Yeff Magra manifestó que la depresión se ha convertido en un monstruo que está atacando sin discriminación a muchos miembros de la sociedad, debido al desconocimiento sobre la paz que Dios puede garantizar a sus hijos.

“Uno de los monstruos dela sociedad de hoy es la depresión, la depresión es un monstruo que está atacando hasta a las personas más carismáticas, hasta la gente que usted ve más completa, las personas que profesionalmente están acabada son las que son atacadas por este monstruo de la depresión, aún dentro de la iglesia”, expresó.

En una entrevista realizada por Anderson Núñez en el programa “Cristianos en Confianza”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Magra sostuvo que otro de los monstruos que está atacando la sociedad es la ansiedad, argumentado que hay mucha gente que no está depresiva, pero es ansiosa.

“Es que sin Jesús la barca no estará segura, no importa tu estatus social, no importa que cosas tengas, si Jesús no está en tu baraca, tu paz no está segura”, puntualizó.

Subrayó que en algunas personas, antes de manifestarse la depresión es notorio un cuadro de ansiedad que puede ser provocado por diferentes factores o presiones de su entorno.

Asimismo, el evangelista indicó que los cristianos no están exentos de estos monstruos, porque la situación que le rodea los saca de su zona de confort; por lo que exhortó a las personas no agobiarse,porque ni siquiera de la “cabeza que tiene sobre tu cuello ejerces control”.

“Por nada estéis afanosos, Dios nos manda a confiar a descansar en Dios, no a creer en que si pierdo aquello el mundo se va caer, si pierdo el trabajo. A veces los problemas abruman tanto que afectan su convicción”, emitió.

