(VIDEO) Evangelista asegura hacía mandados de drogas a militares con altos rangos en la frontera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista de la Iglesia Misionera Amparo del Cielo, Manuel De Jesús Reyes, manifestó que en su pasado dentro del vicio del consumo de drogas realizaba mandados a miembros de la milicia dominicana que estaban de servicio en la frontera domínico-haitiana.

“Yo empecé a hacerle mandados a gente que tiene ramos en la frontera, a gente que tiene mucho rango en este país, y eso me llevó a que cada vez yo quería arañar y seguir consumiendo”, expresó.

De Jesús Reyes emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por el también evangelista Anderson Núñez, en el programa Cristianos en Confianza, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 5:36).

“Viene la baja y ahí es que me meto en problemas y empiezo a hacer mandaditos. Es lamentable decirlo, pero hay un sistema corrupto que impera en nuestro país, y que la mayoría de los puntos de drogas saben de dónde vienen, y saben quiénes son los que están detrás de cada punto de droga en la República Dominicana”, aseguró.

Relató que mientras estaba en la milicia tuvo un accidente del cual despertó a los tres días en la cápsula de tomografía, y que producto de ese trágico suceso se le fracturó el cráneo y la clavícula.

“Mientras yo estaba en una camilla del hospital, yo le pedía a Dios que me sanara, que yo le iba a servir y que quería conocerle, Dios me sana, pero en ese momento no voy donde realmente tenía que ir”, afirmó.

El evangelista contó que luego de su recuperación volvió a su vida cotidiana en la milicia, donde un tiempo después fue desvinculado por mala conducta, y dijo que en esa ocasión empezó a consumir en mayor medida las drogas ya que había conocido como manejarla con unos cursos que le fueron impartidos mientras perteneció a la milicia.

De Jesús Reyes expresó que Dios tenía en sus manos el plan para ayudarlo a ser quien es hoy, narrando que en su pasado se vio totalmente desamparado, sin familia y en la calle, ya que según dijo, estaba siguiendo sus deseos carnales y mundanos.

Aseguró que empezó a consumir drogas cuando tenía la edad de diecisiete años a escondidas de sus padres, y que se incorporó a la milicia después de haber probado narcóticos.

“Yo quería complacer a mi padre y no complacerme a mí mismo, y eso fue lo que me llevó a las calles. Yo ande en muchísimos lugares y creí que lo tenía todo, pero de repente lo perdí todo porque seguí el camino de la droga”, detalló.

Agregó que antes de iniciar en las calles él era hijo de dos profesionales, que vivía con su padre biológico y una madrastra, y contó que su decisión de salir a las calles fue tomada porque quiso complacer a su padre y no llevarse de su propia voluntad.

“La droga tiene varios momentos donde la usas ocasionalmente, hay un momento que la usas para experimentar, pero en otro momento es sistemática, porque tienes que consumir diario para poder funcionar”, declaró.

