(VIDEO) Evangelista asegura el celo ministerial es una realidad dentro de las iglesias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Jhonny Jofeph expresó que el celo ministerial está acabando con algunas personas y esto se debe a que dentro de las iglesias muchos no pueden tolerar que Dios también use a otros para que impacte con su palabra a la sociedad.

Explicó que cuando este pecado se revela en ciertos miembros del ministerio, estos comienzan a utilizar la predica para apartar del camino de Dios a algunas personas, de la mismas manera en que los hermanos de José, influenciados por la envidia, lo alejaron de Jacob. Sin embargo, advirtió que de nada sirve atacar a una persona elegida por el creador de la vida, porque tarde o temprano su momento llegará.

“Atacar a un hombre ungido es una pérdida de tiempo, porque cuando tú sabes quién te llama tú estás seguro de lo que Dios ha puesto en ti. Esto es lo que a muchos se le olvida y piensan que estamos en una dictadura y piensan: Fulano no puede crecer más que yo”, emitió.

En una entrevista realizada por Anderson Núñez en el programa “Cristianos en Confianza”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Jofeph sostuvo que para alguno es muy difícil aceptar que Dios también puede usar para llevar su palabra a quienes lo rodean y, en consecuencia, tiende a tergiversar los sueños y revelaciones que el Creador hace a sus hijos.

(Ver).

Indicó que los celos dentro del ministerio es representan una lucha y los hijos de Dios deben afrontarla y aceptar que la grandeza está en servir a los demás, porque todo el que en la actualidad ocupa una posición mañana puede pasar a la historia.

“El celo ministerial y también la envidia está acabando con mucha gente. Es muy difícil aceptar que Dios te está usando, yo reconocer que Dios te usa a ti, la gran mayoría no entiende eso, y me preguntan ¿Por qué tu eres de esa forma? Digo yo, es porque yo entiendo que la grandeza está en servir a los demás, yo no puedo tener celo ministerial contigo porque yo sé que cada quien está en una posición, pero mañana va a pasar a la historia”, expresó.

Sostuvo que el celo ministerial está presente en todos los escenarios y eso no excluye a la biblia, debido a que los fariseos y escribas tuvieron celos de Jesús, porque la gran mayoría lo perseguía a él y no a ellos que estaban económicamente más preparados.

Relacionado