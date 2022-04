(VIDEO) Evangelista asegura clases sociales dividen la prédica del evangelio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Jhonny Hosep aseguró que sectores privilegiados de la sociedad han dividido la prédica del evangelio y testificó que se ha visto en escenarios en los que le ha sido imposible acceder por no llenar los requisitos impuestos por las clases sociales.

“Ya hemos clasificado el evangelio, los pobres están con los pobres, los ricos están con los ricos, pero el evangelio no se trata de partidos, hay lugares a los que yo no podría entrar porque yo no lleno los requisitos de la clase social, pero ellos son cristianos, lo he visto en algunos escenarios donde solamente puedo entrar donde está la gente de mi clase”, expresó.

Hosep participó en una entrevista realizada por Anderson Núñez en el programa “Cristianos en Confianza”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Expresó que lo que está matando el cristianismo de hoy en día son las apariencias, tras comparar a muchos cristianos con un perfume mezclado con agua, que por fuera aparentar ser creyentes, mas no tienen la esencia que representa a Dios.

“Hay gente que supuestamente está portando el perfume de Dios, pero solo se parecen, porque el mundo no revela que tienen a Jesús; es decir, que hablamos de esencia, pero no tenemos esencia”, externó.

Sostuvo también que la arrogancia es otro de los factores que está acabando con los ministerios, porque muchos tratan de perfeccionar la imagen de Jesús a medida que su posición económica aumenta o la adaptan al sistema.

“Es lo contrario, el sistema debe adaptarse al evangelio. Dios me preguntó que es más importante que la gente me aplauda o que las almas se conviertan y yo me quedé pensando en eso y Dios me dijo como hombre de Dios vas a llegar a territorio donde la gente no te va aceptar por el mensaje que tu llevas”, comentó.

Manifestó que en estos tiempos se ha querido convertir el evangelio en algo que todos quieren escuchar, sin embargo, agregó que la palabra de Dios a veces lleva un mensaje que la mayor parte de la población no se desea se les predique.

“La gente está formando un Jesús a la manera del pueblo para que Jesús no ofenda a la gente. La gran mayoría de los evangélicos se van a perder por solamente escuchar y no escudriñar la Sagrada Escritura. La única fama que yo quiero tener es que la gente sepa que Cristo es el centro de mi vida”, comunicó.

Asimismo, destacó la humildad como el primer requisito para que el accionar de las personas se parezca al de Dios, enfatizando que esto es algo que solo se aprende luego de grandes lecciones que hacen reflexionar al individuo.

