(VIDEO) Evangelista Anderson Núñez llama dominicanos a aparentar menos y dar más frutos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El pastor y evangelista Anderson Núñez realizó un llamado a la población dominicana para que no ponga su mirada en las apariencias físicas, bajo el entendido de que no es importante lo que se ve sino los frutos que puede dar una persona a través de sus acciones.

“Más valen los frutos que las apariencias, es por eso que mucha gente es engañada, David no andaba con los ojos puestos en la carne, los tenía puestos en el espíritu, la sintonía de cada uno de nosotros tiene que ver con el espíritu, porque eso es lo que hace que nosotros tengamos frutos”, expresó.

Núñez emitió sus consideraciones mientras conducía el programa “Cristianos en Confianza”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:00).



Sostuvo que de acuerdo con lo descrito en la Biblia “David no tenía vestimenta, era menospreciado en su casa, ante la sociedad era un niño, pero a veces Dios crea un atmósfera como esta que revela para que da cada persona, porque el hombre que estaba bien vestido, el que era el rey no pudo tirar para delante, pero el niño que no tenía apariencia de nada tenía frutos de Dios, el fruto del valor”.

Asimismo, el ministro enfatizó bueno estudiar, y aseguró que mientras la persona más se prepara es mejor, sin embargo, expuso que muchas veces el conocimiento envanece.

“Conozco mucha gente sabia, pero su corazón no puede dar frutos, porque su corazón está lleno de ego, por eso es que llamo para que trates de aparentar menos y dar más frutos”, subrayó.

De igual forma, el predicador criticó el hecho de que muchas personas se sienten muy atraídas por el dinero, y aseguró que este es un caso muy latente en mujeres dominicanas, que muchas veces dejan su hogar por perseguir lo ofrecido por empresarios o personas adineradas, y al final pierden todo por algo que nos les va a dar frutos ante los ojos de Dios.

En tal sentido, el evangelista externó que con el dinero las personas “podrán perfeccionar su apariencia, pero no podrán falsificar sus frutos”.

